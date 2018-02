Smask og smalltalk: I 'En reporter går i køkkenet' laver værten (lokke)mad for at vise os ukendte miljøer

Den amerikanske pornofilmstjerne, som har arbejdet under kunstnernavnet Stormy Daniels, erklærer sig nu villig til at fortælle sin historie om en mulig affære med forretningsmanden Donald Trump i 2006.

Donald Trump er senere blevet præsident, og der har i flere år været mystik omkring, hvad der er sket ved flere møder mellem Trump og filmstjernen. I januar kom det frem, at Trumps kampagneorganisation skulle have betalt et sekscifret beløb til skuespillerinden for at tie om sagen op til præsidentvalget.

Det nye i sagen er, at advokaten, Michael Cohen, siger til New York Times, at det var ham personligt, der af egen lomme betalte 130.000 dollar - svarende til næsten 800.000 kroner - til Stormy Daniels.

Hun har hidtil afvist at udtale sig om sagen, men med den offentlige udmelding fra Michael Cohen føler hun sig nu frigjort af tidligere aftaler og er derfor klar til at udtale sig. Det oplyser hendes manager, Gina Rodiguez, ifølge nyhedsbureauet AP.