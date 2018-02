Kritikerne hader den, men publikum kan ikke holde sig væk: Den tredje 'Fifty Shades'-film hitter helt umanerligt i biograferne Trods et hav af dårlige anmeldelser vælter gæsterne ind ad biografdøren og fylder sæderne foran det store lærred. 'Fifty Shades - Fri' er lige nu den bedst sælgende biograffilm i Danmark.

Sidste nummer i rækken af filmatiseringer over 'Fifty Shades'-bøgerne har ikke ligefrem fået en kærlig medfart af de danske anmeldere. Kritikken har nærmere været så hård, at den ville kunne tænde selv den største SM-tilhænger.

Her på avisen måtte 'Fifty Shades - Fri', som filmen hedder på dansk, tage til takke med et enkelt hjerte ud af seks mulige akkompagneret af Kim Skottes mildt sagt meget uimponerede anmeldelse:

»Hvis ’Fifty Shades of Grey’ havde været en joke, kunne den have været en sund latter værd. Nu er det bare endt som en pænt ynkelig parodi på al sjov og ballade fra erotik til dramatik og frigjorthed«, skrev Skotte i Politiken.

Heller ikke Soundvenue, Jyllands-Posten og BT er synderligt begejstrede for filmen. Hvor Jyllands-Posten var i det gavmilde hjørne og tildelte filmen to stjerner, gav Soundvenue og BT blot en enkelt stjerne ud af seks mulige efter at have bevidnet filmatiseringen af E.L. James' populære bestsellerromaner.

»Sidste del af verdens mest hypede husmorporno-trilogi er som ventet dum, ligegyldig og alt andet end nogen stor finale«, står der bl.a. i BT's anmeldelse.

Husmorporno indtager førstepladsen

Alligevel strømmer publikum til landets biografer for at udsætte sig selv for »ren masochisme«, som Kim Skotte kalder det. »Bare ikke på den frække måde«.

For på trods af kritikken ligger 'Fifty Shades - Fri' nummer ét på top 10-listen over mest sete film i Danmark siden 8. februar, hvor filmen havde premiere. Det oplyser Foreningen af Filmudlejere i Danmark.

Kilde: UIP

Breder man verdenskortet ud, ser det ikke bedre ud for 'Fifty Shades Freed', som den hedder på engelsk. I hvert fald ikke i forhold til anmeldelserne.

I The Guardian har filmen fået én ud af fem stjerner:

»Den (filmen, red.) blev gradvist og uundgåeligt afbrudt af mere softcore porno, så blødt og ofte så kedeligt, at jeg næsten kunne føle et kollektivt suk fra publikum, hver gang de smed tøjet (...) Man skulle næsten tro, at den var instrueret af en person, der aldrig selv har haft sex«, står der i The Guardians anmeldelse af filmen.

Samtidig kan i The New York Times læse, at 'Fifty Shades Freed' har appelleret så kraftigt til biografgængerne, at filmen lå på førstepladsen over weekendens mest populære film i de amerikanske biografer. Den solgte ligeledes billetter til en samlet pris på omkring 38,8 millioner dollar, hvilket svarer til godt 230 millioner kroner.