'Black Panther' er en »milepæl« for superheltefilm, der splitter anmelderne Den hypede actionfilm har premiere torsdag. Anmelderne er langt fra enige om, at det er en god film, men de anerkender dens kulturelle betydning.

Et vellykket forsøg på at »genrejse sort stolthed«? Eller et »tomrum af sloganiserede replikker«?

’Black Panther’ var allerede et omdiskuteret emne før premieren i danske biografer torsdag. Og filmen er ikke blevet det i mindre grad, nu hvor anmelderne har givet deres syn på Marvels amerikanske superheltefortælling.

Ryan Cooglers actionfilm om en sort heltefigur i det fiktive afrikanske rige Wakanda bliver modtaget med både løftede, knyttede næver og opgivende arme af danske filmanmeldere, som giver alt fra 2 til 5 stjerner.

Berlingske og filmmagasinet Ekko er begejstrede og hædrer filmen med noget nær topkarakterer. Ikke mindst for filmens »kompromisløse« måde at adresse spørgsmål om hudfarve, etnicitet og kolonialisme.

»Med udgangspunkt i Afrika får Black Panther en unik identitet, som skiller sig ud fra andre superheltefilm. Wakandas ritualistiske klædedragter er farverige og ekstravagante, den bombastiske musik akkompagneres af afrikansk slagtøj som djemper, og landets hovedstad er spillevende med graffiti, skolebørn og travle fodgængere«, skriver Ekko’s anmelder David Madsen.

Det mest markante er dog de mange sorte skuespillere i filmen. Og samlet set er der tale om en »milepæl« for genren.

I Berlingske svinger Kristian Lindberg sig op til at kalde Black Panther en lektion i »moralsk oprustning til USA’s sorte befolkning«. Han sammenligner filmen med den afdøde sanger James Brown, som forsøgte at bruge popkulturen til at indgyde stolthed i sorte med sange som ’I’m black and I’m proud’.

Ifølge Informations Ralf Christensen er det »smukke« ved filmen da også, at den »jublende stolt dyrker sine afrikanske traditioner«. Det gør den bare ikke til en god film.

»Det er en race- og historiebevidst genopfindelse af superheltegenren, men det er en undervældende film efter andre kvalitetsparametre. Replikkerne er stivbenede, filmen savner gudhjælpemig tempo, og scenerne er ofte overfortalt til op over begge ører«.

Omtrent samme dom er at finde i Politikens anmeldelse. Som idé er Black Panther en »afroamerikansk sejr«, skriver Joakim Grundahl. Men som film er den »ligegyldig« og får derfor 2 hjerter.

Han er særligt skuffet over skildringen af det utopiske rige Wafanda, som omvendt gjorde Ekkos anmelder så begejstret.

»Vi dykker aldrig ned i gadeplan, hvor den afrikanske kulturarv ellers kunne få puls. I stedet må vi nøjes med et afrofuturistisk luftkastel, der er lige så stereotypt som de hvide verdensbilleder, som filmen skulle udfordre«, skriver anmelderen.