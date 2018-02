Den nye sæson af 'Masterchef' er en madglad melange af ’X Factor’

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme.

TV3’s ’Masterchef’ er og bliver min yndlingsunderholdning. Den er sådan set en madglad melange af ’Den store bagedyst’ og ’X Factor’. Men hvor den første mest er underholdende på grund deltagernes maniske entusiasme, er det også lidt som at se de der strandkonkurrencer, hvor Det Sixtinske Kapel bliver bygget i sand og vand. Mere imponerende end inciterende.

Også på TV3 møder vi glade amatører fra diverse køkkener. Som hos Blachman og Co. er der optagelsesprøver for overhovedet at komme i spil til at vinde programmets hæderfulde, men absolutte hadegave, et trofæ bøjet i klart kunststof.

Dyrlægens natmad bliver til natmadens dyrlæge

Men hvor dommerne i sangdysten oftest kun taler i syntetiske superlativer, som konkluderer uden bevisførelse, har dommerne her sproget i deres magt. Kommer med analytiske domme. Det vil sige fælder domme, som forklarer proces og tilhørende konklusion. I onsdags dumpede en deltager, der havde kogt sin suppe for tyk. Man havde konsistens som parameter.

Jamen det er jo et fremmedord, og går det an midt i fuldfed dansk folkelighed? Begrebet benyttes af en de tre kokkedommere, af den intellektuelle og avantgardistiske Jakob Mielcke. Dermed bliver dette udenlandske ord for måleenhed accepteret midt i et studiekøkken på størrelse med en hangar og med flere afmålende instrumenter end i en jumbojets cockpit. Sågar på en kommerciel kanal, som sælger smarte biler og pokerspil i pauserne.

Mielckes meddommere, den dæmoniske Thomas Castberg med et smil som en sulten sjakal samt sympatiske Jesper Koch, som ligner hele ’Jylland mellem tvende have’ i sin apparition, taler befriende op til deltagere og seere. Med et forklarende fagsprog, der ikke er bange for at præcisere ved hjælp af gloser, som ikke er gængse hverken i døgnkiosken eller dagligdagen.

Dekonstruktion, en isme, som overvejende hører hjemme i litteraturvidenskab, bliver relevant brugt, når en klassisk ret nedbrydende omstruktureres, men beholder sin smagsoplevelse. Dyrlægens natmad bliver til natmadens dyrlæge, samme ingredienser ikke i samme rækkefølge.

Og der skal spilles med åbne kostvaner. En aspirant havde ikke lavet sin egen pasta og forsøgte ovenikøbet at skjule det i første forsøg. Men her hjælper ingen madmor. Mielcke, Koch og Castberg forvandledes på en studs til den gode, den onde og den grusomme. Jeg ville ikke være så begejstret for dette madshow, hvis ikke dommerne professionelt udtrykte sig så sagligt og fagligt. Det kan diskuteres, om gastronomi er kunst, aldrig, at det også er kemi.