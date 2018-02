Hold jer væk, voksne: Hey, det er altså børnene, der bestemmer her

FOR ABONNENTER

Åh, Gud. Lad det være satire. Det var min første tanke. Det må simpelt hen være en joke. Efter lidt søgen rundt på Google stod det dog klart, at det ikke var tilfældet. I hvert fald til dels. For ’Lookalikes’ er et rigtigt reality-program med virkelige mennesker. Dog i den genre, som Channel 4, det britiske produktionsselskab bag serien, kalder for , med rigtige mennesker i til tider opstillede situationer.

Vi befinder os i Eastbourne i Storbritannien. Her møder vi Andy Harmer, der over en periode på 10-15 år har gjort karriere som David Beckham-imitator. En ret imponerende bedrift i betragtning af, at han på ingen måde ligner David Beckham. Hvis man virkelig, som i , kniber øjnene sammen, kan man måske se visse ligheder, men man skal godt nok anstrenge øjenmuskulaturen.

I Eastbourne driver Andy det »førende celebrity-imitator-agentur« med flere hundrede kendis-, der, som var de strippere til en polterabend i provinsen, lejes ud til natklubber og enkeltpersoner, som (af uransagelige årsager) gerne vil betale for piratoptræden med en falsk Jack Sparrow under julefrokosten eller for at trykke hånd med en græsk George Clooney.

Business er desværre alt andet end , så Andy må finde på nye indtjeningsmuligheder. Bevæbnet med Powerpoint-show og ulasteligt klædt prøver han at sælge lookalike-sæd til den lokale sædbank, men bankchefen er desværre ikke videre begejstret for ideen. Øv bøv.