Politikens udsendte: Filmen 'Utøya 22. juli' var en frygtelig, hård og nærmest modbydelig oplevelse

På mandag svæver Den Røde Dame over byen endnu en gang, og endnu en gang vil hele landets gastroelite samles, denne gang på rådhuset, for med svedige håndflader om champagneglassene at bevidne, hvem det humørsyge spøgelse har kastet sin kærlighed på denne gang.

Det er naturligvis den postkasserøde Michelinguides årlige stjernedrys over de københavnske restauranter, jeg her så malende beskriver.

Jeg er ikke begejstret for dig, Røde Dame. Det er ikke nogen hemmelighed. Min hovedanke mod dig har altid været, at du skaber kreativt låste køkkenchefer, der laver mad til en anonym inspektør i stedet for til kunderne. En anonym inspektør, et spøgelse, de ikke aner, hvad behager. Det er et frygtregime, der hensætter køkkenchefer og kokke under et umenneskeligt pres, og som i sidste ende går ud over kreativiteten.

Hvis man vil have et indblik i, hvor urimeligt et pres du lægger på køkkenfolket, skal man bare se de utallige dokumentarer, der følger køkkencheferne i dagene op til uddelingen af stjernerne. Se, hvordan de venter ved telefonen som den forsmåede teenager, der ikke kan forstå, hvorfor den smukke franske pige, de mødte på ferien ved Cote d’Azur ikke ringer. Har han prøvet for hårdt? For lidt? Forstod hun ham ikke?