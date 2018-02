Politikens udsendte på Berlinalen: »Jeg har aldrig tidligere oplevet en så konsekvent og tidlig udvandring fra en film« De tyske film imponerer langt fra på filmfestivalen i Berlin. Særligt 'Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot' var en langgaber, der fik folk til at forlade biografen.

Historien har ikke flere historier at byde på. Nazister, Anden Verdenskrig, Muren, øst-vest og terrorbevægelsen Rote Armee Fraktion – alle til hobe synes de emner at have udspillet deres rolle i tysk film, som de ellers har forsynet med så meget stof og så megen succes.