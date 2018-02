Overvældende flertal af Hollywood-kvinder har oplevet seksuelle krænkelser

Et overvældende flertal af kvinder i Hollywoods filmbranche har oplevet en form for seksuel krænkelse. Det spænder fra kommentarer og lumre jokes til decideret fysiske overgreb, fortæller den amerikanske avis USA Today, der er en af aktørerne bag undersøgelsen.

I undersøgelsen, som blev foretaget via email i december og januar, blev 843 kvindelige instruktører, skuespillere, redaktører og andre spurgt, om de havde oplevet forskellige former for verbale eller fysiske krænkelser.

I alt 87 procent havde oplevet generende kommentarer, jokes eller krænkende bevægelser, mens 69 procent var blevet berørt på en måde, der havde seksuelle undertoner, og 39 procent var blevet konfronteret med seksuelle billeder uden at have gået med til det.

Og i den grove ende svarede hele 21 procent eller omkring en femtedel, at de var blevet tvunget til seksuelle handlinger. Hver tiende var blevet beordret til at optræden nøgen, uden at det på forhånd var aftalt.

Måske mest sigende var det, at kun en fjerdedel af kvinderne havde sagt fra. Og af dem oplevede under en tredjedel, at deres klage førte til nogen form for forbedring eller ny praksis.

Undersøgelsen er lavet af USA Today, Creative Coalition, Women in Film and Television samt et nationalt center i USA, der beskæftiger sig med seksuelle overgreb. Og det hører med, at den ikke er kørt efter gængse regler om statistiske undersøgelser:

Emailen med spørgsmål blev sendt specifikt til medlemmer af Creative Coalition, som støtter kvinder i filmindustrien og til medlemmer af Women in Film and Television, som arbejder for at promovere og støtte kvinder i branchen.

USA Today erkender, at der der dermed ikke er tale om en repræsentativ undersøgelse, men en universitetsforsker, lederen af et kønsforskningscenter, Anita Raj fra University of San Diego, kalder undersøgelsen med svar fra de 843 kvinder troværdig og vigtig, skriver avisen.