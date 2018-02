Erik Jensen hjælper med at uddele priserne: Og årets usædvanligt tamme Guldbjørn går til ...

Reporterens favorit: Giv guldet til Gus

Et sjak cowboys forfølger en modstander et sted i ørkenen, da de støder på en forladt rullestol. På ryggen af hestene kigger de vurderende på fundet, indtil en af dem siger til deres anfører: »Bare rolig – han kommer ikke langt til fods«.

Bemærkningen er blevet titlen på instruktøren Gus Van Sants film om hans afdøde ven, satiretegneren John Callahan. Som hans tegninger rummer filmen en barsk sort humor, der i kombination med dens rørende udviklingshistorie gør den til min personlige favorit blandt årets film – giv guldet til Gus!

Manden med efternavnet Van Sant har tydeligvis et stort personligt engagement i filmen om en mand, der tilsyneladende mister alt og vil skylle eventuelle rester ud i bestræbelserne på at drikke sig ihjel. Indtil han opdager, at han måske snarere har fået foræret noget og genopdager den humor, Joaquin Phoenix i filmens hovedrolle doserer gavmildt ud over alle de store følelser.

Derfor bliver ’Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot’ aldrig et sjælsudkrængende drama om, hvad der sker, når en ung mands liv forandres drastisk af en ødelæggende bilulykke. I forvejen var John Callahan handikappet af det alkoholmisbrug, han fortsatte i nogle år, efter at han var havnet i kørestol. I AA møder han filmens ensemble af alkoholikere og misbrugere, som Gus Van Sant bruger til at portrættere nogle vidt forskellige skæbner og lade deres på sin vis påtvungne fællesskab blive deres fælles redningsplanke. En velkommen påmindelse om, at vi i individets tid ikke skal være alt for bange for at søge ind i fællesskaber, uanset hvor overfladiske de ser ud ved første øjekast.

Gus Van Sant kan skrive og instruere, så forbehold og fordomme spilles væk af et musikalsk swingende hold. Måske nok en konventionel film, men den er vedkommende og befriende morsom. Den bedste i Berlin og den fortjente Guldbjørne-vinder.

Foto: Scott Patrick Green

