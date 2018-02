Transkønnede kunstnere skriver historie ved oscaruddelingen

Repræsentationen af transkønnede i underholdningsbranchen har taget små skridt frem i løbet af de seneste år. I år ser den dog ud til at tage et historisk stort spring med hele to film med transkønnede nomineret til en Oscar.

Den chilenske, transkønnede skuespiller Daniela Vega har vundet anerkendelse for sin rolle som Marina i filmen 'A Fantastic Woman'. Her spiller Vega en ung servitrice, som drømmer om at blive sangerinde.

'A Fantastic Woman' er nomineret til prisen for bedste ikke-engelsksprogede film.

Også Yance Ford nedbryder barrierer som den første åbenlyse transkønnede instruktør for sin personlige dokumentar 'Strong Island'.

Yance Ford er den blot tredje åbenlyse transkønnede, der er nomineret til en Oscar efter Anohni - tidligere Antony Hegarty fra det amerikanske band Antony and the Johnsons - og komponisten Angela Morley.

Anohni vandt i 2016 en oscarstatuette for bedste originale sang, mens Angela Morley var nomineret to gange i samme kategori i midten af 1970'erne.

»Det er et mønster, der er opstået i løbet af de sidste par år. Først med 'Transparent' (tv-serie) eller Laverne Cox (transkønnet skuespiller) i 'Orange Is the New Black' (tv-serie) og nu oscaruddelingen«, siger Larry Gross, der er professor i kommunikation og sociale medier ved University of Southern California.

Når oscarshowet løber over skærmen natten til mandag den 5. marts dansk tid, vil det historiske gennembrud blive mærket, forsikrer Yance Ford.

»Det er utroligt meningsfuldt. Især at dele oplevelsen med Daniela Vega. Vores arbejde overgår forhåbentligt det faktum, at vi er transkønnede«, siger Ford.

»Det er et seismisk øjeblik - et lille jordskælv. Og forhåbentligt vil det overordnet rykke ved noget på området og muligheden for transkønnede kunstnere at opnå anerkendelse«.

