Hvorfor kunne kærlighed ikke trumfe de sølle bajere, der tog livet af Svens far?

Oplægget er måske ikke sindsoprivende skelsættende, men da glimrende: En søskendepar, Frank og Sarah, ser som børn deres forældre blive myrdet ved et bombeattentat. Efter tabet skilles deres veje, da Frank sendes i familiepleje hos elskelige akademikere, mens Sarah må tage til takke med en mindre imødekommende opvækst hos sin svækkede mormor. De begynder at se hinanden igen, da Sarah bliver mor til en dreng.

Kontakten er imidlertid begrænset, da de bevæger sig i hver sin del af samfundet: Han er en succesrig og veltalende forsvarsadvokat, hun fraskilt, ansat i kriminalpolitiet og med et ikke helt overstået heroinmisbrug.

Ikke desto mindre får hun overtalt Frank til at beskæftige sig med deres forældres mordsag. Han tager ansættelse hos den – viser det sig – småkorrupte sagfører Svend-Erik Wiesen, der nærmest ejes af gangsterbossen Thomas Waldman og har speciale i juridiske fiflerier af den ikke altid helt blåstemplede slags. Og det kommer ret hurtigt for en dag, at Waldman og hans kumpaner har haft noget at gøre med, at Frank og Sarah blev forældreløse.

Klart står det også, at Waldmans folk er villige til at gå endog meget langt for at slette ethvert spor i sagen, også selv om det inkluderer eliminering af gamle venner og embedsmænd i funktion. Det er et brutalt game, Waldman spiller, og derfor er det også en farlig trafik, Frank begiver sig ind på, da han begynder at snage i skuffer og skabe og gamle bøger hos sin nye slebne arbejdsgiver, Svend-Erik.