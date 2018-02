Velkommen til Politikens store Oscar-galla.

Filmredaktør Kim Skotte er trukket i festtøjet og kan allerede nu afsløre vinderen i kategorien 'bedste mandlige hovedrolle'.

De nominerede er: Timothée Chalamet (’Call Me By Your Name’), Daniel Day-Lewis ('Den usynlige tråd'), Daniel Kaluuya ('Get Out'), Gary Oldman (’Darkest Hour’) og Denzel Washington ('Roman J. Israel, Esq.').

Se vinderen i videoen øverst i artiklen.

De kommende dage afslører vi vinderne i de andre hovedkategorier.