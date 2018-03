Velkommen til Politikens helt vildt overdådigt, eksorbitante Oscar-show.

Filmredaktør Kim Skotte afslører vinderne i hovedkategorierne forud for Oscar-show natten til mandag (dansk tid), og i dag er turen kommet til bedste kvindelige hovedrolle.

De nominerede er: Sally Hawkins ('The Shape of Water'), Frances McDormand ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'), Margot Robbie ('I, Tonya'), Saoirse Ronan ('Lady Bird') og Meryl Streep ('The Post').

Se vinderen i videoen øverst i artiklen.