Kvindelige manuskriptforfattere står sammen i protest Mere end 70 kvindelige skribenter fra den britiske tv-branche beskylder mediechefer for ikke at prioritere drama skrevet af kvinder.

Britisk tv-drama er »i overvældende grad skrevet af mænd«.

Sådan lyder protesten fra 76 kvindelige manuskriptforfattere, der alle har skrevet under på et åbent brev om problematikken, som kan læses her, på mediet Broadcast.

De opridser en lang række eksempler på, hvordan kvindelige skribenter bliver valgt fra, når der skal skabes britisk drama. Eksempelvis nævner de tv-netværket ITV's kommende dramaserier for 2018. Her er kun en enkelt serie, der har en kvindelig hovedforfatter.

Ser man på nogle af de mest berømte shows med mange år og virkelig mange episoder bag sig, står det også sløjt til. I løbet af tyve år og knap 200 episoder har serien 'Silent Witness' på BBC kun haft fem kvindelige manuskriptforfattere. Science fiction-serien 'Doctor Who' kørte på et tidspunkt i fem sæsoner uden at have en eneste episode skrevet af en kvinde, skriver manuskriptforfatterne.

»Vi ved, at der ligger masser af projekter af kvinder på jeres skriveborde. Alligevel bliver meget få af disse shows sat i produktion. Afstanden imellem som kvinde at blive tildelt en opgave og til at ens projekt bliver produceret synes ude af proportioner. Og vi kunne virkelig godt tænke os at vide hvorfor«.

Tre ord: 'Call the Midwife'

De opridser selv nogle mulige forklaringsmodeller - som de samtidig afviser. Eksempelvis at der ikke skulle være nok dygtige kvinder derude. Her henviser de til de mange kvinder, der skriver til sæbeoperaer. Sæbeoperaerne er nærmest en »træningslejr« for kommende dramaskribenter, anføres det.

En anden forklaring kunne være, at seerne ikke gider se det, hvis det er skrevet af kvinder. Til det argument lyder det i protestbrevet:

»Hvis der virkelig er nogen, der tror på dette, vil vi blot sige tre ord: 'Call the Midwife'«.

Tv-serien om en gruppe jordemødre, som arbejder i den østlige del af London i 1950'erne - på dansk hedder den 'Jordemoderen' og er blevet vist på DR - har en kvindelig hovedforfatter, Heidi Thomas, og et team af forfattere, der ligeledes består af kvinder. Og det er en serie, der bliver set af millioner af seere.

Det handler om attitude

En af forfatterne fra Call the Midwife-holdet, den Bafta- og Emmy-vindende Helen Blakeman, er blandt underskriverne på protestbrevet. Hun siger til The Guardian:

»Selv om jeg er så heldig at skrive på det kvinde-orienterede, kvinde-ledede og i høj grad succesrige 'Call the Midwife', har jeg for nylig fået afvist andre projekter af mainstream tv-selskaber, fordi de ikke var 'drengede' nok«.

»Men det handler ikke kun om indholdet. Det handler også om attitude. Jeg er blevet forbigået på højprofilerede jobs til fordel for mænd, der synes at spille spillet og sige 'mit projekt er genialt, gør det på min måde' frem for det, der opfattes som den mere feminine tilgang, hvor man siger 'jeg tror på dette projekt, lad os tale videre om det'. Desværre lader det til, at topchefer læser brovten som talent«.

Hos BBC er der ikke forståelse for kritikken. Siden BBC Ones dramachef, Piers Wegner, trådte til for et år siden, har kvinder skrevet mere end 40 procent af drama-produktionerne, lyder det.

Dramachefen ved ITV, Polly Hill, mener heller ikke, at de 76 kvinders protestbrev giver et retvisende billede. Hun siger ifølge BBC:

»Nye dramaserier på ITV - 'Bancroft', 'Victoria', 'Next of Kin', 'Girlfriends' og 'Vera' - har alle haft kvindelige manuskriptforfattere og stærke kvindelige hovedroller«.

Polly Hill fra ITV tilføjer.

»Vi ønsker at tilbyde publikum det bedste udbud af drama, og vi vil altid støtte og hyre kvindelige forfatter, og tage kvinders repræsentation både på og udenfor skærmen seriøst«.