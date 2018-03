Et sjældent syn: I år kan en kvinde vinde Oscars instruktørpris

Et sjældent syn:

Når listen over de nominerede i kategorien ' Bedste instruktør' skal læses op under oscaruddelingerne på søndag, er én ting særligt påfaldende ved den: I år er der en kvinde med i opløbet.

Det sker bestemt ikke hvert år.

Faktisk er det kun 5. gang i oscarprisernes nu 90 år lange historie, at en kvinde er nomineret i den kategori.

Og kun en enkelt af de gange har en kvinde vundet statuetten for bedste instruktion. Det skete i 2010, hvor Kathryn Bigelow modtog en Oscar for ' The Hurt Locker'.

I år er Greta Gerwig nomineret til instruktørprisen for ' Lady Bird'.

I 1977 var Lina Wertmüller nomineret for ' Syv skønheder'. I 1994 var Jane Campion nomineret for ' The Piano'.

Og i 2004 var Sofia Coppola nomineret for ' Lost in Translation'.

Længere er listen over oscarnominerede kvindelige instruktører ikke.

Ikke et isoleret Oscar-problem

Meget mere fokus på kvindelige instruktører har ikke kendetegnet to af de andre store prisuddelinger: filmfestivalen i Cannes og Golden Globe, der uddeles af Hollywood Foreign Press Association. En del af forklaringen er selvfølgelig, at der historisk har været færre kvindelige instruktører.

I 2017 blev Sofia Coppola den anden kvinde nogensinde til at modtage prisen for bedste instruktion i Cannes, da hun vandt med ' The Beguiled'.

Før da havde kun Julija Solntseva vundet med ' De flammende år' i 1961.

Golden Globe-uddelingerne anno 2018 fandt sted i begyndelsen af januar. Ved den lejlighed havde skuespilleren og produceren Natalie Portman æren af at læse listen med de nominerede instruktører og sagde sarkastisk, at der kun bestod af mænd.

Blot syv gange i prisens 75-årige historie er en kvindelig instruktør blevet nomineret. Af de syv har kun en kvinde modtaget prisen: Barbra Streisand fik den i 1984 for ' Yentl'.

Netop Barbra Streisand præsenterede de nominerede i kategorien Bedste film ved Golden Globe i år.

Inden hun læste navnene op, kritiserede hun manglen på nominerede kvindelige instruktører, og senere nævnte hun på Twitter to, der hverken er blevet nomineret ved Golden Globe eller Oscar : Dee Rees (for ' Mudbound') og Patty Jenkins (for ' Wonder Woman').

Også andre har udtrykt undren over fraværet af instruktørnomineringer til Rees og Jenkins.