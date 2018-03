Tænk 'Den Store Bagedyst' med amatørkunstnere: Hvem kan male den bedste Mads Langer?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Mathias Kryger om 'Danmarks bedste portrætmaler' på DR 1.

Historisk betragtet var det i lang tid forbeholdt idealsfæren at blive portrætteret: antikkens idealkroppe, Egyptens guder og magthavere, kristendommens ikoner. Med det borgerlige maleri blev det imidlertid dem, der havde penge, der blev portrætteret og dermed drev kunsten videre, indtil det senere blev en mere bred og socialt bevidst undersøgelse af også arbejderens ansigt og krop. I DR’s nye reality-tv-udskillelseskonkurrence – tænk ’Den Store Bagedyst’ – med den lidt gumpetunge titel ’Danmarks bedste portrætmaler’ dyster en række ukendte og mere eller mindre talentfulde tegnere og malere i portrætteringens kunst.

’Danmarks bedste portrætmaler’ Første program blev vist i går på DR 1. Kan ses på dr.dk

Scavenius er som skabt til tv, og skærmen lyser nærmest op, hver gang hun er i billedet

Det er ikke kirkens eller næringslivets store figurer, der skal portrætteres, men tv-mediets yndlings go to-fænomen, celebrities. For eksempel Margrethe Vestager, Mads Langer og Waage Sandø.

Programmets egentlige celebrity er imidlertid kunsthistoriker Bente Scavenius, som udgør en blanding af coach og dommer sammen med gallerist Jesper Elg og billedkunstner Simone Aaberg Kærn. Scavenius er som skabt til tv, og skærmen lyser nærmest op, hver gang hun er i billedet. Det samme med de museums-locations, der er valgt som rammer for konkurrencen. Koldinghus, Arken, Kunsten i Aalborg og Glyptoteket ser spektakulære ud i droneoverflyvningsbilleder.

Amatørkunstnere på dobbeltarbejde

Her ser vi – indhyllet i programmets enerverende Harry Potter-agtige orkestermusik – tænk igen ’Den Store Bagedyst’ – de modige amatørkunstnere, som på sin vis er på dobbeltarbejde, både som performative aktører i tv-programmets realityformatering, dels som autentiske individer med kunstneriske aspirationer. Det bedste er imidlertid, når vi er med kunstnerne hjemme og får baggrundshistorien.

Én er buschauffør, én har studeret maleriets teknikker i Firenze, én har været stressramt og har malet sig ud af sin personlige krise. Kameraet vender sig her fra portrætkunsten på lærredet og til kunsten at lave portrætterende journalistik og afslører, at tv-mediet i sig selv måske nok er vinderen, når det kommer til portrættets kunst – langt mere afslørende end maleriet.

Og på samme måde som ’X Factor’ ikke handler om musik, handler ’Danmarks bedste portrætmaler’ ikke om kunst, men er i sig selv kærlige og sympatiske skildringer af en række bløde mennesker, som med en pensel i den ene hånd og et kamera i nakken kæmper med at åbne sig for verden. Og det er der vel fin identifikation i.