Oscar-spåmand Kim Skotte overrasket: Hov, vinderen af bedste film og bedste instruktør står på samme konvolut. Hvad kan det mon skyldes?

Velkommen til Politikens Oscar-galla med filmredaktør Kim Skotte.

I dag bliver det rigtig spændende. I dag afslører spåmand Skotte nemlig, hvem der vinder priserne i kategorierne bedste film og bedste instruktør.

De nominerede i filmkategorien er: 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', 'The Shape of Water', 'Lady Bird', 'Get Out', 'Dunkirk', 'Call Me By Your Name', 'The Post', 'Darkest Hour' og 'Den tynde tråd'.

Og de nominerede instruktører er: Guillermo del Toro ('The Shape of Water'), Paul Thomas Anderson ('Den tynde tråd'), Greta Gerwig ('Lady Bird'), Christopher Nolan ('Dunkirk') og Jordan Peele ('Get Out').

Se vinderne i videoen øverst i artiklen.