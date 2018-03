Ugens sexscene: Hvem drømmer ikke om at have sex med en fiskepik?

Det er i det øjeblik, at vi ved, at den er god nok. Elisa og havmanden har haft sex i Guillermo del Toros ’The Shape of Water’, der spås at blive den helt store oscarvinder i nat.

Klumme: Sexscenen I 'Sexscenen' skriver Politikens kritikere og journalister på skift om en sexscene fra kulturens verden. Læs alle klummer her

Hendes kollega spørger, om bæstet rent faktisk har noget under det flade stykke. Elisa, som er stum, former hænderne som et skildpaddeskjold og lader to fingre rejse sig ud fra sprækken.

Så jo, de har gjort det! I filmens sexscener ser vi ikke nok til at vide os sikre. Så Elisas tegnsprog er afgørende. Også som en begivenhed i filmhistorien, hvor mange instruktører har leget med tanken om sex mellem menneske og bæst, men som regel har ladet det blive ved antydningen.

Særligt B-film om havmænd, mutanter, rumvæsner og gorillaer har lumret rundt i fantasien. I ’The Creature from the Black Lagoon’ fra 1954 holder en gællemand en ung kvinde indespærret i sin lagune, og fornemmelsen af seksuelle overgreb er en del af filmens drive.

Overgrebene er mere eksplicitte i ’Humanoids from the Deep’ fra 1980, hvor morderiske marinemutanter stiger op over overfladen for at parre sig, og der er utvetydigt tale om sex uden samtykke. Eller hvad?

Det er det spørgsmål, de mandlige instruktører leger med i film som ’King Kong’, ’Gorilla at Large’, ’Night of the Bloody Apes’, ’The Alligator People’, ’Day the World Ended’ og ’The Mole People’. De har alle en ikonisk scene, gengivet på filmplakaten, med et bæst, der står med en besvimet letpåklædt kvinde i favnen. Og det er med en fetich mellem linjerne. De har nok knaldet, og mon ikke det slog gnister et sted derinde i hendes egen primat-dna?

Del Toro har aldrig lagt skjul på, at han elsker B-film, og ’The Shape of Water’ er direkte inspireret af ’The Creature from the Black Lagoon’. Men hvor lagunemanden var intelligent og artikuleret, ville del Toro skabe en mere dyrisk og sexet fiskemand. Det fortalte han The Hollywood Reporter, hvor han også gjorde det klart, at »denne gang kommer monsteret til at kneppe pigen«.

Guillermo Del Toro hylder retten til at være anderledes i sin dybt bevægende Oscar-favorit og bragende flotte monster mmm film ’The Shape of Water’. Kilde: Politiken / Kim Skotte / Producer: Henrik Haupt

Men når man så ser sexscenerne i ’The Shape of Water’, er det en alligevel en anden tradition inden for creature sex, han skriver sig ind i. Den, som særligt i science fiction-litteraturen handler om transcendens gennem sex. Ved at knalde med et bæst af en anden verden bliver man selv noget andet. Det er andetheden ved dyret, man tænder på.

I Octavia E. Butlers ’Xenogenesis’-trilogi er det race, klasse og kønskategorier, der udfordres gennem sex med fremmede, mens det i mange andre værker handler om romancer. Den utopiske kærlighed, hvor individet transcenderer sin egen ensomme væren.