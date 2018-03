Der skal altid være plads til Meyerheim på sendefladen

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om 'Meyerheim & stjernerne' på TV 2 Charlie.

Den evige hyggeonkel Michael Meyerheim, der er de lune feel good-programmers luneste vært, er nu – efter at have taget en bevæget afsked med TV 2 og sit eget talkshow – tilbage igen.

Nu som manden, der bringer os seere sammen med kendte danskere. Med stjerner som eksracerkøreren Tom Kristensen og fru Andersen fra ’Badehotellet’, Bodil Jørgensen – og på mandag med håndboldlegende og venstreborgmester i Viborg Ulrik Wilbek.

Set i tv ’Meyerheim & stjernerne’, næste gang med borgmester Ulrik Wilbek, TV 2 Charlie mandag kl. 20.45

Man kan diskutere, om der er brug for mere ’flugt-tv’ – om vi skal svøbes i mere sovs om de kendte og deres kendthedsliv for at dulme smerterne over at leve i et samfund, der går mere og mere i opløsning.

Får vi ikke nok i alle mulige underholdningsprogrammer, hvor de kendtes brigade suppleret med mindre kendte pseudokendisser gætter begejstret, griner hysterisk og synger i vilden sky?

Joh, det gør vi nok – men i det udbud bør der være plads til onkel Meyerheim, der har nogle helt specielle egenskaber i kendthedsbranchen: at fremtræde ordentligt, at tale roligt og naturligt, at lade hovedpersonen tale ud og endda føle sig godt tilpas og tryg.

Og som formår at bevæge sig ind over hegnet til det ganske private, uden at han ’forklæder’ sig som en medfølende og åh så forstående terapeut, der med våde hundeøjne lister sig ind på samtalepartneren. Nej, det hele foregår på den stille, afslappede måde.

At det så virkede fjollet, da Meyerheim stod med nogle elastikbånd og spillede dum over strækøvelsernes muligheder foran Bodil Jørgensen, tager vi med.

Næste mandag – og programmet overlapper helt idiotisk med TV 2’s egen successerie ’Badehotellet’ – besøger Meyerheim som nævnt håndboldoraklet Wilbek, der nu skal vise venstrevælgerne i Viborg, at man også med klogskab, snilde og listighed kan styre en kommune til succes, ganske som han gjorde det med det kvindelige og mandlige håndboldlandshold.

Den skræppende optaktstekst lover, at Wilbek vil berette om den fiasko, der truede håndboldmændene under den olympiske turnering i Rio i sommeren 16, og som fik samme Wilbek, som sportschef i håndboldforbundet, til at gribe ind og give magten til spillerne. Var det en handling, der førte til OL-guldet?

Er det sandheden, og intet andet end sandheden, der nu lægges frem halvandet år senere – i hygge-tv hos onkel Meyerheim? Det vil jeg se, før jeg tror det.