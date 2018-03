Manden bag 'The Florida Project': »Det virker, som om det kun er særligt privilegerede befolkningsgrupper, der har lov til at blive repræsenteret på film«

Finder uprøvede skuespillere

Han nævner Jordan Peeles ligeledes Oscar-nominerede racegyser ’Get Out’ som et nyligt eksempel på, at flere filmskabere har held med at formidle væsentlige og tankevækkende budskaber i en underholdende indpakning til det brede publikum.

Bakers filmiske forbillede for ’The Florida Project’ er dog hentet helt tilbage i 1930’ernes korte, sort-hvide farcer. Hal Roachs serie om ’Ungerne’ (Our Gang) ophøjede frække gadebørn med navne som Spanky, Alfalfa og Muggsy til filmstjerner. Baker så genudsendelserne på tv som dreng.

»Selv om ’Ungerne’ udspillede sig på baggrund af 1930’ernes økonomiske depression, dvælede filmene aldrig ved det aspekt. Som tilskuer tænkte man måske bagefter over elendigheden, men først og fremmest lo man ad ungerne og deres hverdagseventyr. Man fik lov at tilbringe tid sammen med de her gadebørn og lærte dem at kende«, siger han.

Efter ’Tangerine’ var jeg nervøs for at blive sat i bås som ’iPhone-fyren’ Sean Baker, filminstruktør

Bakers flair for at finde uprøvede skuespillere og lokke mindeværdige præstationer ud af dem fornægter sig ikke i hans seneste film. Seksårige Brooklynn Prince fremstiller hovedrollen som pigen Mooney med uskrømtet, usentimental, forsoren charme.

Hendes uansvarlige mor, der tager stadig mere probate midler i brug for at skaffe til huslejen, spilles af tøjdesigneren Bria Vinaite. Hende opdagede Baker i en selfievideo på Instagram, hvor hun dansede rundt i sin baghave med pink fjerboa og uhøjtidelig attitude.

Nervøs for at blive sat i bås

I arbejdet med børnene trak Baker endvidere på sin erfaring med komedieimprovisationer fra tv-dukkeserien ’Greg the Bunny’, som kan skimtes på motellets fjernsynsskærme.

Et stoltøjeblik for instruktøren var scenen mod slutningen, hvor Mooney guffer sig igennem en kæmpe brunchbuffet: »Vi brugte to magasiner råfilm med ti minutter i hver, og jeg talte løbende til Brooklynn, mens hun åd og åd.

’Hvordan smager jordbærret? Prøv at spise jordbærret sammen med hindbærret’ og den slags. Mange af kommentarerne fandt hun selv på. Det var ret fedt at høre en seksårig improvisere, at hun gerne ville have en større mave, ligesom hun var gravid, for så kunne hun proppe den med mad«.

Takket være ’Tangerine’s relative succes lykkedes det Baker at rejse et budget over 1 million dollars – mere end hans fem første spillefilmbudgetter lagt sammen – til ’The Florida Project’ og invitere en etableret skuespiller, Willem Dafoe, med i ensemblet.