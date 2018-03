Filmiske foregangskvinder: Her er 8 af filmhistoriens ofte oversete eller underbetonede kvinder

1. Alice Guy-Blanché (1873-1968)

Den tyske filmteoretiker Siegfried Kracauer har engang sagt, at der er to hovedstrømninger, som kan spores op igennem filmhistorien: realismen og formalismen.

Disse to tendenser, mente Kracauer, kunne spores tilbage til filmens fødsel, og her pegede han på tre franske filmfolk som fædre til de to hovedstrømninger: Lumière-brødrene (realisme) og Georges Méliès (formalisme).

Denne historie er velkendt og genfortalt i mange filmhistoriske sammenhænge, men i skyggerne af filmens ’fædre’ var der også nogle filmiske foregangskvinder, som skabte nogle banebrydende produktioner i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

En af disse var Alice Guy-Blanché, som arbejdede under Leon Gaumont, og som skabte over 1.000 film i løbet af sin levetid. Guy-Blanché lavede sin første narrative film i 1896 – flere år før Méliès fortryllede folk med sin virtuose ’Le voyage dans la lune’– og hun var en af de første til at arbejde med nærbilleder og location-optagelser og til at eksperimentere med synkronlyd, special effects og storfilm.

2. Dorothy Arzner (1897-1979)

En anden tidlig filmpioner var Dorothy Arzner, som var den eneste kvindelige instruktør i den amerikanske filmindustri i 1930’erne. De færreste danskere kender Arzner, men filmkritikeren Allyon Nadia Field har beskrevet hende som »den mest virtuose kvindelige instruktør fra den amerikanske studieæra«, og hun instruerede cirka en film om året i løbet af sin godt 20 år lange karriere. Allerede i 1920’erne havde Arzner bidraget væsentligt til filmkunsten ved bl.a. at instruere den første film med Clara Bow, ’The Wild Party’ (1929), og ved reelt at opfinde boomstangen (en forlængerarm til mikrofon, red.), og The British Film Institutet har kaldt hende »Hollywoods dronning«.

3. Germaine Dulac (1882-1942)

Det skortede på kvindelige instruktører i 1920’ernes og 30’ernes USA, men i Europa var der flere prominente kvinder både foran og bag kameraet. En af disse var Germaine Dulac, der blev en central del af den franske avantgarde. Dulac blev født i det nordlige Frankrig i 1882, blev redaktør for det feministiske magasin La Francaise og var med til at grundlægge Club Francais du Cinéma samt et netværk for de første filmavantgardister i Frankrig. Hun skrev utallige artikler om film, og hendes tekster lagde ofte vægt på det det suggestive og »bevægelsen samt det indre liv«.

Af samme grund er hun også blevet kendt som en væsentlig repræsentant for den franske impressionisme. Men i 1927, hvor hun havde premiere på den impressionistiske film ’L’Invitation au voyage’, udsendte hun også den første surrealistiske film: ’La coquille et le clergyman’, baseret på et manuskript af Antonin Artaud.

4. Tazuko Sakane (1904-1975)

Bag de brede skygger fra filmens ’fædre’ gemte sig altså nogle kvinder, der både var med til at forny fortælleteknikken og filmteknologien. Men også på dokumentarsiden var der kvindelige fornyere. Mange har hørt om tyske Leni Riefenstahl, der filmede sine store værker under nazisterne, men der var også banebrydende kvindelige dokumentarister uden for Europa.

En af disse, Tazuko Sakane, var den første kvindelige instruktør i Japan. Japansk film har ofte været på forkant med det, vi ser i Hollywood, men den japanske filmindustri har også været præget af konservatisme på flere områder. Det var derfor ikke let for Sakane at komme frem i systemet og op i hierarkiet – på et tidspunkt, hvor filmindustrien i Japan var voldsomt mandsdomineret. Det var da også hendes far, der frikøbte hende fra et ulykkeligt ægteskab, introducerede hende for auteuren Kenji Mizoguchi og gjorde det muligt for hende at arbejde for Nikkatsu-studiet.

Sakane blev ikke krediteret, men arbejdede sammen med Mizoguchi på nogle af hans tidligste film. Det siges, at hun blev udsat på chikane, og når hun ikke har fået en større plads i filmhistoriebøgerne, kan det skyldes, at hun ikke altid er blevet krediteret for sit arbejde.

5. Maya Deren (1917-1961)

Der skete meget i 1940’ernes film. Nye realismeformer og stilretninger skød frem i både USA og Italien, og i Danmark havde vi nogle fremtrædende instruktører i Bodil Ipsen og Astrid Henning-Jensen, som skabte nogle danske pendanter til de førnævnte stilretninger.

Men en af de væsentligste fornyere i 40’ernes film var den ukrainsk-fødte avantgardist Maya Deren. »Jeg laver mine film for det, Hollywood bruger på læbestift«, har Deren ofte sagt, og selv om hun kun nåede at producere nogle få timers film, for næsten ingen penge, har hun haft en stor betydning for filmkunsten.