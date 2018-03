Dansk webserie om grænsepsykopater i en børnehave fremstår som en ideforladt revision af 'Riget' Mohamed Ali Osman som småskør pædagogmedhjælper er dog et klik værd i den gratis webserie ’Idioten’.

Mohamed Ali Osman er værd at tjekke ud i rollen som pædagogmedhjælperen Thomas i webserien ’Idioten’, der kan streames på filmmagasinet Ekkos hjemmeside.

Hans ansigt alene. Det er ikke lige sådan at afkode. Der er kun en millimeter mellem grin og gråd i hans grimasser, og allerede i første scene får han dansk hverdagsrealisme om voksenmobning i en børnehave til at føles som noget, man drømmer med uro i kroppen.











Idioten. Drama. Webserie på ekko.dk. Koncept: Mads Riisom. Danmark, 2018. 6 afsnit a 25 min.

»Jeg hedder Thomas. Og jeg er niogtyve og et halvt, som man siger«. Efterfulgt af en mærkelig lille latter. Det kunne være nervøsitet, fordi han her er til jobsamtale foran børnehavelederen Kirsten, spillet med intimiderende tilstedeværelse af Tina Gylling. Men det er det ikke . Han er underlig. En infantil voksen, der virker sød, men også foruroligende, og enhver ansvarlig børnehaveleder ville sige pænt farvel og tak.

Det viser sig snart, at de alle er grænsepsykopater

Han har været indlagt på psykiatrisk hospital i 7. klasse, fortæller han. »Skolepsykologen mente, at jeg skulle indlægges«, siger han med knæk i stemmen, fordi han enten er ved at græde, eller fordi han holder et grin tilbage. Det er umuligt at afgøre. Og det er Mohamed Ali Osmans fortjeneste, at det ikke kommer til at virke stereotypt, men reelt ubehageligt.

Det er også sjovt, når han opfører sig som et voksenbarn midt i alvoren. Som da han introducerer sig selv for Sofie og Karl, hans to nye kolleger på stuen Tidslen. »Goddag, jeg hedder Thomas. Men I kan jo bare kalde mig Thomas«. Han er et barn, der helt bevidst imiterer en voksensituation. »Jeg er rigtig glad for at være her. Det må jeg sige«. Efterfulgt af den der ubestemmelige klukken og det alt for strålende ansigt, som aldrig er naturligt tilpasset situationen.

Rutine i vanviddet

Da de spørger ham om eventuelle talenter, svarer han, at han kan sige som en undulat, inden han demonstrerer det ved at suge luft ind mellem fortænderne. Det er virkelig sjovt og fungerer som absurdistisk tv, mens Sofie griner, og Karl ser måbende til. Det er også sindssygt pinligt, og uhyggeligt, med tanke på, at de har ansvaret for små børn.

Mod forventning bliver Thomas populær blandt børn og kolleger. Sofie forelsker sig i ham, og de andre damer bliver lumre, da han til en udklædningsfest kommer som Tarzan kun iført stramme underbukser med leopardpletter under sin sorte overkrop. Helt upassende, men pædagogerne er forblændet af hans eksotiske tilstedeværelse.

Det viser sig også snart, at de alle er grænsepsykopater, som Kirsten, den skøreste af dem, har ansat af sine helt egne grunde. Da Thomas begynder at begå fejl, vender stemningen imod ham, og snart folder satiren om voksenmobning sig ud som et mareridt af den slags, der føles som hverdag med gys under overfladen.

Mads Riisom, der står bag serien, har tidligere instrueret kortfilmene ’Piv’ og den Bodil-nominerede ’Debut’, og ’Idioten’ havde nok fungeret bedre i det format, måske havde den endda været bedre som spillefilm. For over seks afsnit går der hurtigt rutine i vanviddet.

Der er godt skuespil over hele linjen, men de tossede pædagoger er for ensporede i deres optrin. Det, der skulle være et rædselskabinet, der vrangvender arbejdspladsens psykologi, fremstår snart som en revision af Lars von Triers ’Riget’, der er løbet tør for ideer.

Miri Ann Beuschel er skarp i rollen som Sofie med lillepigestemmen, der først fniser kælent af Thomas og siden svirper morderisk, efter at han har knaldet med den retarderede Sus på toilettet. Men som de andre roller er det er en udpræget genrekarakter uden dybde, tilpasset et plot, ikke en psykologisk udvikling.

Det virker, som om Mads Riisom ikke har kunnet bestemme sig for, om han skulle lave genrefiktion eller karakterbåret drama. Kombinationen lykkes i hvert fald ikke helt.