'Homeland' på 7. sæson: Stop nu bare, mens legen er god!

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Marcus Rubin om syvende sæson af 'Homeland' på DR 2.

--

Det er det klassiske problem med succesrige tv-serier. Hvis der ikke er en klar samlet plotlinje sådan som i ’Game of Thrones’, hvor alle trådene skal samles, og der kommer en naturlig slutning, så risikerer serier at køre meget længere, end rimeligt er.

Det er synd og skam, fordi skamridningen af succesen ender med at undergrave hele seriens gode ry og renommé. Sådan er det eksempelvis gået for ’House of Cards’, der’ allerede inden Kevin Spacey blev ramt af #MeToo og smidt på møddingen, var kommet langt, langt ud på overdrevet rent plotmæssigt. Og desværre er en anden forrygende serie, ’Homeland’, nu ved at ende i samme triste grøft.

I syvende sæson er det hele kørt en del takker for højt op til at være spændende eller bare lidt troværdigt

TV-anmeldelse Homeland syvende sæson. Kommer hver onsdag på DR 2 og kan streames på dr.dk i en kortere periode.

I sine første sæsoner var ’Homeland’ ellers fremragende. Ideen om den tilfangetagne Brody, der var blevet hjernevasket og gjort til et våben mod USA selv, var forrygende, og dynamikken mellem Brody og den mentalt ustabile Carrie fungerede forbilledligt.

To sårede sjæle, der fandt hinanden midt i kampens hede. Det var godt, det var spændende, og selv om ’Homeland’ var kopieret fra den israelske tv-serie ’Prisoner of War’ (der også er fantastisk god), var den så anderledes og original, at den fortjent blev et kæmpehit.

Nu er Brody for længst død, hængt på modbydeligste vis i Mellemøsten og reduceret til et vagt minde i form af hans og Carries rødhårede datter. Men Carrie kører stadig på, som altid på trods af systemet, med liv og sjæl som indsats og mod alle odds.

Men her i syvende sæson er det hele kørt en del takker for højt op til at være spændende eller bare lidt troværdigt. Præsidenten er en kvinde, men ond og autokratisk, så det står efter. Hun fængsler hundredvis af uskyldige, herunder Carries hårdt prøvede mentor Saul, der så derefter kommer direkte fra fængslet ud og bliver USA’s nationale sikkerhedsrådgiver.

Selv under Donald Trump er det vanskeligt helt at tro på. Imens er Carrie ved at blive skør, fordi medicinen ikke virker mere, hun bruger penge, hun ikke har, på at forsøge at afsløre præsidenten, og får så også lige kapret sin computer af en ondsindet nørd, der vil afpresse og udnytte hende. Det hele bimler og bamler, men betyder ikke rigtigt noget og er så hårdtpumpet, at det menneskelige drama, som var seriens oprindelige fortrin, bliver så karikeret, at det næsten bliver barokt.