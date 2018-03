»Jeg skal have en mister muskelhund«: Puha, det er ikke let at være en bad boy

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Malene Jensen om 'Besat af bad boys' på TV3.

Genkald dig programmet ’Singleliv’, og erstat gennemsnitlige kvinder og mænd på jagt efter kærligheden med kvinder med hang til hårforlængelse og kunstige øjenvipper på jagt efter en specifik mandetype, en bad boy, og så har du det nye realityprogram ’Besat af bad boys’. Mere eller mindre, for de to programmer er skåret over samme læst, blot med karakterer af en særlig art i denne nye udgave.

I første program møder vi Kia, Mariyah og Heidi, der selv møder mænd, Dennis for eksempel, der har lidt svært ved at acceptere, at Heidis store drøm er at posere nøgen i magasinet Playboy. Kia og veninden er på dobbeltdate med to bad boys-brødre, der ikke gider drikke shots og øl på værtshuset, men foretrækker cola zero. Ikke i orden, når man gerne vil være stiv. Og et andet sted i Indre By i København er en mand alt, alt for sød, og den går ikke for Mariyah.

»Jeg har en chihuahua. Jeg skal have en mister muskelhund«, siger hun. Ud med ham.

Kvinderne er på toppen

En bad boy, synes et gennemgående ønske for kvinderne at være, er: En rigtig mand, der går op i fodbold og motorcykler. En, der skal kunne sætte kvinden på plads, fordi det er frækt, når han gør det. Han skal have tatoveringer, tusser, gerne langt op ad halsen, og så skal musklerne være store.

Og forholdene, som de vilde og utæmmede kvinder – det siger de om sig selv – gerne vil have, må gerne være »Bonnie og Clyde-forhold – men uden at slå folk ihjel«. En bad boy skal i tilgift også lige have ønsket om villa, Volvo og vovse. Og generelt skal han gøre noget andet, hvad det så end er, end det, han gør.

Puha, det er ikke let at være en bad boy. Og i ’Besat af bad boys’ er det da også kvinderne, der er på toppen, det er dem, der sidder med magten, til trods for at de efterspørger mænd, der »kan sætte dem på plads«. Kvinderne er hovedrollerne i showet, og det er dem, der, når man leder længe efter begrundelser for, hvorfor programmet er værd at se, dukker op som den eneste.

For de er sjove, stærke og rundhåndede med de sproglige guldkorn, og generelt mere bad boys end de mænd, de leder efter. Dog er programmet i sin helhed sløjt, formatet forudsigeligt, og man sidder med en følelse af, at programmet i en eftertanke har besluttet sig for at være ung med de unge ved at bruge hashtags og sms-beskeder på skærmen, og derfor ender det med at føles påklistret.

Men mangler du lidt letfordøjelig reality-tv på en mandag, er det ikke helt tosset.