»Jeg tror egentlig, dommeren synes, at det måske er en lidt latterlig sag«: Retssals-tv på DR er interessant på en udramatisk måde

I dag skriver Sebastian Wittrock om tredje afsnit af 'Retten indefra' på DR 1.

Retten indefra (3:6). Kan ses på DR 1 onsdag 20.30 eller på dr.dk/tv

Jeg hører til dem, der kun kender til jura fra amerikanske film og tv-serier. I ved, sådan nogle, hvor sandheden må graves frem af ihærdige ildsjæle, og hvor advokaterne giver den som de helt store oratorer, vandrende frem og tilbage i retslokalet. Som for eksempel i den legendariske scene i ’Et spørgsmål om ære’, hvor Tom Cruise med list får lokket ud af Jack Nicholson, hvad der egentlig foregik nede på militærbasen i Guantánamo. »Jeg vil have sandheden!«, råber Cruise. »Du kan ikke klare sandheden!«, råber Nicholson tilbage.

Men selvfølgelig ved jeg godt, at det sjældent går sådan til i virkelighedens retssale. Langtfra.

Hvordan det faktisk foregår ude i de danske byretter, hvor størstedelen af alle retssager bliver afgjort, kan man lige nu se i tv-programmet ’Retten indefra’. DR har igennem et år fået lov til at filme i retslokalerne i Roskilde og bringer med udsendelsen et portræt af, hvordan retssystemet i velfærdsstaten fungerer. Og indrømmet, det er måske ikke vildt spændende hele vejen. Men interessant på sådan en udramatisk måde, det er det.

Retssystemet viser sig godt at kunne tåle, at man som som enlig borger sætter spørgsmålstegn ved tingene

Vaskeægte happy ending

Tag nu for eksempel afsnit 3, hvor en sympatisk selvstændig erhvervsdrivende er kommet i klemme. Der har været noget rod med hans e-Boks, og han har derfor ikke lige fået synet sin Mitsubishi i tide. Det erkender han. Men han mener alligevel, at den bøde på 4.000 kroner, han har modtaget, er uretfærdig. »Jeg tror egentlig, dommeren synes, at det måske er en lidt latterlig sag«, indrømmer han.

Men ret skal være ret.

Det er også dommerens overbevisning. Han siger på et tidspunkt: »Det er et stort system og et stort apparat at sætte i gang, men altså, retfærdighed har ingen pris, som man siger. Og alle sager bør behandles lige grundigt, uanset hvilken størrelse de har«.

Det bliver de også, får man indtryk af. Anklageren udspørger Mitsubishi-ejeren med en beundringsværdig alvor: Hvornår oprettede du din e-Boks? Faldt det dig aldrig ind at tjekke den løbende?

Og afgørelsen: Der er tale om en vaskeægte happy ending. Den lille mands sejr over systemet. For selv om bilejeren er skyldig, han har ikke fået sin bil synet i tide, slipper han med en advarsel på grund af omstændighederne. Som han selv konkluderer:

»Retssystemet viser sig godt at kunne tåle, at man som som enlig borger sætter spørgsmålstegn ved tingene«.

Ja, vi er langt fra Cruise og Nicholson, men det er også helt okay.