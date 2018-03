Jonathan Safran Foer om at spise dyr: »Jeg synes, vi bør tale om, hvordan og hvorfor det er så svært at holde op med at spise kød, når vi jo godt ved, hvor ødelæggende det er«

»Alt det betyder ingenting i forhold til de valg, vi hver dag træffer omkring vores mad«, siger han.

»Og alligevel taler de ikke om netop det emne, fordi de er bange for at miste deres publikum, eller fordi de ikke er indstillede på at ændre deres egne valg. Det kan gøre mig vred – folk, der ved bedre, men tilbageholder information«.

Foer nævner, at der historisk har været masser af tilfælde, hvor vi godt har vidst, at noget var forkert, uden at vi af den grund har handlet på det. Så spørger vi i dag, hvordan det dog var muligt, at gode mennesker kunne holde slaver eller forhindre kvinder i at stemme.

»Der er masser af urimeligheder i systemet, som hverken du eller jeg er villige til at gøre noget ved. Jeg går hver dag forbi hjemløse, der ikke har noget at spise, og jeg gør ingenting ved det«, siger han.

»Vi har et stort incitament til ikke at bemærke problemet. Kød smager bare godt, og jeg tror, at det er de allerfærreste, der ikke kan lide duften og smagen af det. Man har spist det hele sit liv, ens forældre har spist det. Kød er en del af kulturen«.

»Men samtidig ville man jo være vanvittig, hvis man havde lyst til at skade dyr«.

#MeToo for vegetarer

Jeg spørger, hvad der så skal til for at ændre på vanen.

»Se på #MeToo-bevægelsen«, siger Foer:

»Før den vidste vi alle sammen godt, at der fandtes sexchikane. Det var overhovedet ikke nogen hemmelighed, og alle var enige om, at det var forkert«, siger han.

»Der var bare ikke rigtig nogen måde at tale om det på. Og lige pludselig, når der så er en, så bliver der for alvor sagt fra. Så går det amok«.

Foer ser det samme ske for vegetarismen, men understreger også, at han ikke tror, at vi helt vil holde op med at spise kød.

Jeg nævner den amerikanske psykolog Melanie Joy, der har foreslået begrebet ’carnisme’ for at kunne sætte ord på og synliggøre, at det at spise kød også er en ideologi. Jonathan Safran Foer nikker og mener også, at sproget spiller en vigtig rolle her.

»Det, der betragtes som naturligt eller normalt, hænger sammen med noget i sproget. Man er tilbøjelig til at tænke, at det at spise kød ligesom er det normale, og så har man ikke brug for et ord for det«.

Det kan jeg godt se, det fastholder os i en forestilling om, at det ikke kan være anderledes ...

Foer har lænet sig tilbage og sidder nu med fødderne oppe. Der opstår en pause i vores samtale.

Jeg drejer snakken ind på litteraturen. Foer mener ikke, at ’Om at spise dyr’ har virket skadende på hans karriere. Han er i det hele taget ikke med på at tale om en ’karriere’ som forfatter. Jeg spørger, hvorfor han egentlig ikke valgte at behandle emnet i romanform. Han tænker lidt.

»For det første ville det ikke have interesseret mig. Hvis jeg skal skrive en roman, vil jeg ikke lade mig begrænse af én ting. En af de fantastiske ting ved romaner og ved at skrive dem er ikke at vide, hvor man skal hen, og egentlig også være ligeglad med det«, siger han.

»For det andet havde jeg brug for, at folk skulle vide, at jeg fortalte sandheden, at det handler om fakta og procenter og var baseret på research og evidens. Det ville ikke være godt som roman«.