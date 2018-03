Matt Damon og Ben Affleck går forrest med klausul om ligestilling - efter #MeToo-kritik

Umiddelbart efter Frances McDormands tale under Oscar-showet googlede en masse mennesker formentlig begrebet ’inclusion rider’.

Skuespillerinden, der vandt prisen for ’bedste skuespillerinde’ for filmen ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, afsluttede sin brandtale om sexisme og ligestilling i Hollywood med ordene:

»Jeg vil sige det med to ord: inclusion rider«.

Efterfølgende uddybede skuespillerinden, at hun henviser til muligheden for at tilføje en klausul til kontrakterne mellem ansatte og filmselskab, der forpligter selskabet på at sikre, at mindst 50 procent af de ansatte på en film afspejler samfundets diversitet.

Emnet diversitet har i forvejen fået medvind efter succesen med filmen 'Black Panther' af Ryan Coogler, der er den første superheltefilm med en sort karakter i hovedrollen.

Og nu har Matt Damon og Ben Afflecks filmselskab besluttet sig for at gøre netop denne klausul til en del af kontrakterne for ansatte ved deres filmselskab, Pearl Street Films, skriver Variety.

Det erklærede skuespiller og producer med mere Fanshen Cox DiGiovanni på filmfestivalen South by Southwest i Austin, Texas.

»På vegne af Pearl Street Films, Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Todd (direktør i selskabet, red.), Drew Vinton (producer, red.) og mig selv: vi vil inkludere en inclusion rider for alle vores projekter fremadrettet«, sagde hun ifølge Variety.

Diversitet for og bag kameraet

Begrebet inclusion rider har eksisteret som ide siden 2016, hvor det blev debatteret på et TED-foredrag i 2016 af lektor Stacy Smith, som er grundlægger af en tænketank for køn og race/etnicitet under University of Southern California.

På baggrund af data havde hun konkluderet, at castingen i amerikanske film ikke var repræsentativ for befolkningen, og hun foreslog derfor blandt andet den såkaldte inclusion rider som en del af løsningen.

Ideen går ud på, at store, magtfulde skuespillere kan få indskrevet som en klausul i deres kontrakter, der forpligter filmselskabet til diversitet og inklusion – både i selve filmen og bag kameraet.

»Rideren erklærer, at kvinder, farvede, handikappede, medlemmer af LGBT samt marginaliserede fællesskaber, som traditionelt set bliver underrepræsenteret, skal optræde på skærmen proportionelt med deres repræsentation i befolkningen«, forklarer Stacy Smith ifølge BBC.

Kontroverser om #MeToo

At det netop er Matt Damon og Ben Afflecks filmselskab, der nu beslutter at tage et stort skridt for ligestilling på deres selskabs filmset, får særlig opmærksomhed i de amerikanske medier.

Især Matt Damon har fået kritik for sine udtalelser i lyset af #MeToo-bevægelsen, hvor han blandt andet gav udtryk for, at bevægelsen ikke skelnede mellem et klask bagi og et overgreb mod et barn.

Senere fortrød han sine udtalelser og erklærede på Today Show, at han ville ønske, han havde lyttet, før han gav sin mening til kende.

Begge skuespillere har i årevis samarbejdet med produceren Harvey Weinstein, hvis angiveligt årelange misbrug af kvinder - som dokumenteret i blandt andet The New Yorker og The New York Times - satte gang i en lavine af delte vidnesbyrd om sexisme og overgreb, først i filmbranchen, siden generelt.

Ben Affleck har også været kigget efter i kortene som følge af #MeToo-bevægelsen. Han har blandt andet måttet undskylde for at have opført sig upassende over for skuespillerinden Hilarie Burton under en tv-optræden, skriver CNN.