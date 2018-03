Nekrolog: Palle Kjærulff-Schmidt var en af tressernes helt store modernister

I filmkunsten fortsatte Kjærulff-Schmidt samarbejdet med Klaus Rifbjerg, først og fremmes med gennembrudsfilmen ’Weekend’ fra 1962. Filmen vakte opsigt – og protester. Klaus Rifbjerg har selv i et af sine sidste bidrag til filmmagasinet ’Ekko’ erindret, at Politikens Harald Engberg syrligt skrev: »Man skaber ikke noget nyt, fordi man lader personerne sige tis og bæ«. Det sagde personerne ikke.

Individ og tid

’Weekend’ handler om en forvirret generation af 30-årige, som - da svigerforældrene kommer på besøg i sommerhuset – ikke kan finde på andet at sige end: »Hvordan var vejret dengang?«.

En meget fin film er 'Der var engang en krig'– om den 13 årige Tim (Klaus), der aldrig opdager anden verdenskrig som andet end den eksistentielle personlige krig for at vinde sin udkårne.

Mere Rifbjerg: tv-serien 'Vores år' fra 1980 – en kollektiv beretning, som også kunne have heddet 'Vore sår'. Man kommer også til at tænke på, hvor meget Kjærulff-Schmidt har betydet for den danske skuespillerstand, som i hans instruktion, i hans tid, og med hans medleven fik en smuk udfordring og måske varig storhedstid – med kvalitetsdramaer.

Det ligger mig på sinde også at nævne to produktioner med manuskript af Anders Bodelsen – filmen 'Tænk på et tal’, og tv-serien ’Mørklægning’. Især den sidste er blevet en klassiker, mere spændende end Kjærulff-Schmidt egentlig havde sans for – han var egentlig ikke en thriller-mand – men den er minutiøst elegant udfoldet i al sin lokaldanske film-noir-hverdag i det mørklagte år 1944.

Hvad han kunne, og hvad han efterstræbte, var det psykologisk interessante, det menneskelige element bag både skønhed og forbrydelse. Ikke så meget det tidspunkt, en handling udspiler sig i, som den personlige karakters indflydelse på tidsrammen. Individ og tid.

I de senere år var Palle Kjærulff-Schmidt optaget af sit forfatterskab, som illustrerer hans imponerende og meget kyndige rejseeventyr. Han rejste ikke for at skrive, men for at opleve, men hans hukommelse var blændende. Japan, Færøerne,Toscana, Como-søen, you name it – han har været der og udsendt rejsebøger med egne glimrede fotos. Ganske uden en teater-showmakers egensindighed - ganske almindeligt originale.