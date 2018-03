Der er så hyggeligt hjemme hos familien Helmig. Og så desværre ikke meget mere

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Ingen kan være i tvivl om, at Hugo Helmig er en flink ung mand, når de har set Danmarks Radios miniportrætserie. Eller at han er en bragende popsucces.

Et sympatisk menneske med en næsten naiv tilgang til omverden. Som har besluttet sig for at holde fast i efternavnet og gå efter Rasmus Seebach-modellen, hvor man omfavner sit berømte efternavn i stedet for at lægge afstand til det. Selv om han da overvejer det med fars fodspor, inden den første single udkommer:

»Tænk, hvis folk synes, at jeg er en stor fed joke, og siger: Ej, nu kom sønnen, han virker ikke«.

Dét er sådan set hele fortællingens eneste konflikt, og den er nærmest etableret samt afviklet i første scene. Indadtil er der ikke nogen konflikt, men fuld opbakning fra og kærlighed tilbage til forældrene, Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen.

Og i forhold til omverden er konklusionen givet på forhånd: Helmig-navnet <DB>åbner flere døre, end det lukker. Og den medvind accepterer Hugo Helmig. DR 3 ville heller ikke vælge at følge en eller anden musiker, der aldrig havde udgivet en sang eller givet en eneste koncert i sit liv, hvis ikke det lige var for efternavnet ...

Forsømmer den gyldne regel

Så langt, så godt – og så hyggeligt hjemme hos familien Helmig. Og så desværre ikke så meget mere.

I løbet af fire udsendelser følger vi Hugo Helmig stige mod toppen som boblerne i champagne. Han går fra sin første koncert til at tordne op ad hitlisterne i først Danmark og siden Tyskland på under et år. En markant succes .

DR 3 følger ukritisk med. Ja, Danmarks Radio har ligefrem en finger med i skabelsen af Hugo Helmigs succes med en nominering til P3 Talentpris på baggrund af én sang. Vi får følelser, nerver og indtryk af Hugo Helmigs kometfart og hans bekymringer over håret i regnvejr, men der er ingen modstand og intet perspektiv.

Ligesom i andre af musikportrætserierne på DR 3 forsømmer folkene bag den gyldne regel: at stille kritiske spørgsmål – selv til dem, man holder af. Hugo Helmig får aldrig chancen for at træde i karakter som andet end curlinggenerationens popstemme. Sympatisk og pakket ind i vat og likes. Et indtryk, DR 3 i dette tilfælde selv er med til at forstærke med deres feel good-tilgang til virkeligheden

Hvor er er problemerne? Hvor er parallellerne til andre børn af berømte stjerner? Hvor er fokus på de erfarne folk fra The Bank, som arbejder med Hugo Helmig ud fra en bestemt vision om popmusik i dag? Ja, hvor er selve musikken henne? Det er alt sammen sat til side, og i stedet er hele opmærksomheden parkeret i følelserne. De gode af dem.