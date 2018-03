Instruktør bag ny adoptionsfilm: Der er ikke nogen slutning på en adoptionshistorie ’The Return’ blander fiktion med de medvirkendes egne oplevelser med at være adopteret. Den blanding gav plads til en ærlig fortælling om de følelser, der følger med at være adopteret.

Diffust«. Denne gang er det skuespiller Thomas Hwan, der bruger ordet, men det er ikke første gang i interviewet, udtrykket har været oppe at vende.

Skuespilleren bruger det til at beskrive den følelse af ikke at passe fuldstændigt ind, som han altid har gået rundt med.

»Det har altid været sådan et meget diffust og udefinerbart sted inden i mig«, siger han.

Sådan er der også mange ting, der får lov at stå i filmen ’The Return’, som kan ses på CPH:DOX i dag, fredag– udflydende og uden klar definition.

Filmen lader fiktion og dokumentar flyde sammen til en fortælling om to koreanskdanskere, der for første gang vender tilbage til det land, de er født i – og adopteret væk fra.

Instruktør Malene Choi og skuespillerne Thomas Hwan og Karoline Sofie Lee er alle selv adopteret til Danmark, og deres egne oplevelser har været med til at præge filmen.

»Det at være adopteret er noget, jeg altid har vidst, at jeg bar med mig, men som jeg ikke har beskæftiget mig med før. Jeg har ikke haft ord for de følelser, der knyttede sig til det. Det er filmen et forsøg på at gøre«, siger Malene Choi.

En kælder fyldt med følelser

’The Return’ tager sit udspring i instruktør Malene Chois egen oplevelse med at rejse til Sydkorea, hvor hun for første gang talte med andre adopterede.

Hun oplevede, at mødet lukkede op for følelser, hun genkendte, men slet ikke havde været bevidst om.

»Det var ligesom at have en kælder, man godt ved findes og rummer alt muligt, men som man ikke vil gå ned i. Jeg vidste godt, at der var en masse ting, men jeg havde ikke haft lyst til at beskæftige mig med det. Jeg ville bare vildt gerne passe ind«, siger Malene Choi.

Også hun bruger ordet »diffust« om de følelser, hun har gået rundt med uden at kunne sætte ord på dem – faktisk nærmest uden at ænse, at de var der. I mødet med andre adopterede blev hun ikke bare opmærksom på dem, hun fik også et sprog for dem og en kollektiv historie at trække på.

Thomas Hwan og Karoline Sofie Lee spiller de to danske hovedkarakterer, som tager til Sydkorea for at finde deres biologiske forældre.

Begge skuespillere er selv adopteret fra Sydkorea, og de følelser, det har ført med sig, har de kunnet bruge i arbejdet med filmen.

»Jeg er dansker, men mange genkender mig ikke som dansk, når de ser mig på grund af mit asiatiske udseende. Det giver en følelse af fremmedgørelse og ikke at høre til nogle steder og har rejst spørgsmål om min identitet og mit tilhørsforhold«, siger Karoline Sofie Lee.

Modsat Malene Choi var hun tidligt bevidst om de følelser og udfordringer, der for hende var forbundet med at være adopteret.

Det er første gang, jeg virkelig har brugt lang tid på at være inde i det her adoptions-land Skuespiller Thomas Hwan

Inden hun spillede med i filmen, forsøgte hun uden held at finde sine biologiske familie, og også i sine universitetsstudier har hun beskæftiget sig med emnet adoption.

For hende har processen handlet om at acceptere, at det at være adopteret ikke nødvendigvis er noget, hun kan eller skal forsøge at rette op på.

»Jeg tror, jeg har accepteret, at jeg er adopteret, at det vil jeg altid være, og at jeg ikke behøver arbejde på at finde alle mulige svar til at udfylde de tomrum, jeg kunne have inde i mig. For det er min historie, at jeg ikke ved meget om min baggrund, og det er okay«.

For Thomas Hwan startede den udforskning først rigtig samtidig med optagelserne til filmen. Indspilningerne i Sydkorea var hans første rejse tilbage til Sydkorea, og mødet med fødelandet satte gang i en intens tankeproces under indspilningerne.

»Det er første gang, jeg virkelig har brugt lang tid på at være inde i det her adoptions-land. Jeg har ikke følt, at jeg var sådan helt ved siden af, men jeg har heller aldrig følt, at jeg passede ind. Jeg har sikkert bare ikke været klog nok til at linke det«, siger han med et lunt grin.

Sandfærdig fiktion

Malene Choi lod det være op til skuespillerne selv, hvor meget eller lidt de ville bruge deres egne oplevelser i filmen.

For Thomas Hwan var hans egne følelser en så stærk og naturlig kraft, at det gav helt indlysende mening at bruge sig selv i filmen.