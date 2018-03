Ikonisk tv-serie er tilbage: Roseanne genopstår. Det samme gør hendes døde mand Endnu engang genopliver tv en gammel komedieserie. Arbejderfamilien Conner er tilbage.

Stort set hele det originale hold er tilbage, når tv-serien 'Roseanne' efter en pause på 21 år vender tilbage.

Det skriver The Washington Post.

Roseanne Barr, der fra 1988 til 1997 spillede navnesøster og matriarkalsk overhoved i familien Conner vender tilbage til de amerikanske tv-skærme på tirsdag.

Og ligesom det for nyligt er set med andre serier som 'Will & Grace' og 'Full House', er det lykkedes amerikanske ABC at skaffe næsten alle de oprindelige skuespillere. Ud over Roseanne selv er Sara Gilbert tilbage som datteren Darlene, Michael Fishman som sønnen D.J. og Lecy Goranson som datteren Becky.

Sarah Chalke, der spillede Becky i de senere sæsoner er sågar også med som en nyskrevet rolle.

Sådan så familien Conner ud i 1989. Foto: Dan Watson/AP

Og så er John Goodman tilbage som Dan. Også selv om det egentlig viste sig, at han døde af et hjerteslag i seriens næstsidste sæson, og resten var en fiktion, Roseanne havde fundet på for at kapere tabet af sin mand.

Goodman selv er dog ligeglad med, hvordan de bringer Dan tilbage. Han glæder sig bare til at være med, siger han til EW.

Hovedperson støtter Trump

Selv om det politiske landskab i USA har ændret sig en del siden slutfirserne, ser det ud til at genoplivningen af serien holder fast i, at familien Conner er en arbejderfamilie.

I modsætning til for eksempel 'Will & Grace', der har taget kraftig afstand til præsident Donald Trump, støtter hovedpersonen Roseanne derimod den republikanske præsident.

»Jeg har altid forsøgt at portrættere det amerikanske folk og arbejderklassen så realistisk som muligt. Og i virkeligheden var det arbejderklassen, der valgte Trump. Så jeg følte det var meget ægte, og noget der skal diskuteres«, sagde Roseanne Barr selv under et pressemøde i januar.

Hvis de ni nye afsnit bliver en succes, er alle skuespillerne entusiastiske omkring flere sæsoner.