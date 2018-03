Dokumentarist vil revolutionere fodbold-spillet: Vil en fodboldbane uden hjørner skabe et mere levende spil?

Jeg var ikke noget stort fodboldtalent, men som de fleste har jeg haft mine øjeblikke. Engang sparkede jeg det afgørende mål i kassen i en pokalkamp mod Helsingør.











Infinite football. Instr. Corneliu Porumboiu. Rumænien 2018, 70 min. Kan ses på CPH:DOX i Cinemateket fre. 23.3 kl. 21.30 og i Dagmar lør. 24.3. kl. 14.15

Det var et drøn af en halvflugter helt oppe under overliggeren. Det tænker jeg nogle gange på, hvis jeg har svært ved at falde i søvn om natten. Der var også dengang, hvor jeg som seksårig miniput sikrede, at vores hold vandt 10-0, og jeg scorede alle 10 mål, mens min storebror så på fra siden. Det var jeg meget stolt over, og jeg tænker nogle gange tilbage på det, hvis jeg synes, at jeg har været uduelig til noget.

CPH:DOX Copenhagen International Documentary Film Festival er en af de største dokumentarfilmfestivaler i verden. Festivalen blev grundlagt i 2003. Havde det første år et besøgstal på 14.000, sidste år var der et besøgstal på 97.500. Denne 15. udgave af festivalen finder sted 15.-25. marts 2018. Læs mere på: www.cphdox.dk

Andre gange er fodbold små oaser af systemisk ro midt på dagen. Som at forestille sig Chealseas målmand trille bolden ud til højrebacken, der afleverer den videre til fløjspilleren, der spurter op langs sidelinjen for til sidst, med et indadskruet spark, at finde en fremadstormende angribers pandebrask.

Det bliver en utopisk verden, hvor tingene hænger sammen og går op

Det er ikke prangende fodbold, men det har sin egen æstetik. Der er en skønhed i systemet, i den effektive udnyttelse af banen og de regler, der er vedtaget. Det tænker jeg nogle gange på, hvis jeg sidder og keder mig i et alt for langt møde.

Der er også de her computerspil, hvor der faktisk ikke sker noget andet, end at man køber og sælger fodboldspillere og får at vide, om man har vundet en kamp.

Det bliver en utopisk verden, hvor tingene hænger sammen og går op. Sjovt nok bliver det lukkede system til noget mere frit.

Fodbold drømme

Sådan har den rumænske bureaukrat Laurențiu Ginghină i dokumentarfilmen ’Infinite football’ det også.

Han sidder hele dagen i et østeuropæisk kommunekontor – holdt i bureaukratens trøstesløse trikolore: brun, beige og hvid. Han er venlig. Han hjælper folk med de problemer, de har med det offentlige, men indeni drømmer han sig væk.

Nogle gange til en kvægfarm i Texas eller en appelsinplantage et sted, hvor solen skinner. Til et liv og et arbejde, der giver lidt mere mening, måske? Men oftest dagdrømmer han om fodbold.

I sine teenageår elskede han at spille selv, men som studerende i 1980’erne blev han udsat for en brutal tackling, hvor han brækkede sit ben, og det helede aldrig rigtig igen.

For Ginghină er det en skelsættende begivenhed. Det er, som om det er epicentret, hvorfra alle de senere rystelser i hans liv udgår fra.