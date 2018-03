'Nailed it': Nyt bageshow på Netflix er ualmindeligt sjovt

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Det er lidt af en kunst at bage den perfekte kage. Især når den ikke blot skal smage godt, men derudover også se både smuk og appetitvækkende ud. Den slags udfordringer kan der komme meget godt tv ud af, se bare ’Den Store Bagedyst’ herhjemme. Her dyster deltagerne om at blive den bedste af de bedste.

Set i TV 'Nailed It: At Ramme Plet' kan streames på Netflix.

Ideen i det nye Netflix-program ’At Ramme Plet’, på engelsk ’Nailed It’ efter det allestedsnærværende meme af samme navn, er nogenlunde den samme. Og så alligevel ikke, for her dyster deltagerne ikke om at blive mesterbager med efterfølgende kogebogskontrakt og guldpræget forklæde. Nej, her gælder det i stedet om at blive den mindst dårlige af de dårlige.

Deltagerne i ’At Ramme Plet’ er gudhjælpemig ikke mesterbager-materiale

For deltagerne i ’At Ramme Plet’ er gudhjælpemig ikke mesterbager-materiale, for nu at sige det mildt. Faktisk er de tilsyneladende alle udvalgt til programmet, fordi de er decideret dårlige til at bage. Og lad mig sige det med det samme: Det er usandsynligt sjovt at se på.

På trods af manglende evner bliver de ikke ligefrem skånet, de medvirkende. Bl.a. skal de på blot to timer bage og udsmykke det, der i DR-regi ville blive kaldt for ’ugens mesterværk’. Tænk bryllupskager og andre enorme anordninger.

Det kan ikke rigtig lade sig gøre på så kort tid, kan vi ret hurtigt afkode. Så kunsten er ikke at lave et mesterværk, men derimod blot at sørge for, at kagen bare sådan nogenlunde ligner en, ja, kage.

Det går … mellem.

Komiker Nicole Byer agerer vært, og det gør hun ganske godt, om end lige lovlig overgearet a la Oprah i 90’erne.

Den bedste karakter er dog første afsnits gæstedommer, den 88-årige jødiske newyorker-kagedronning Sylvia Weinstock. Mit nye totemdyr. Hun trisser – med bukserne trukket godt op under hagen og med sine enorme sorte briller på næsen – rundt blandt deltagerne med bemærkninger som »Åh Gud, hvor ville jeg ønske, at jeg kunne rette på dig lige nu«, hvorefter hun smutter ud i baglokalet for at stjæle lakridser (og en sautépande) fra deltagernes spisekammer.

Hun er intet mindre end genial, som min egen salige bubbe, her komplet med tyk newyorker-dialekt med et snert af jiddisch. Jeg håber, at hun får lov til at komme tilbage senere i sæsonen, for hun er altså guld værd.

Selv efter et par afsnit var jeg stadig godt underholdt. ’Se hvor dygtige de er til at dumme sig’-stilen bliver anstrengende i længden, men tager man det i små bidder, er ’Nailed It’ garant for god underholdning.

Ikke i mesterklassen, men helt sikkert blandt de mindst dårlige af de dårlige kagebagningsprogrammer.