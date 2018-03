Tre danske film vinder priser på CPH:DOX

CPH:DOX

Her er vinderne

Dox:Award 2018

Vinder: The Raft (Marcus Lindeen, Sverige, Danmark, USA, Tyskland)

Vinderen af Dox:Award 2018 er ‘The Raft’ af svenske Marcus Lindeen, der genfortæller historien om alle tiders mærkeligste sociale eksperiment, med dem der selv deltog i det.

F:ACT Award

Vinder: Laila at the Bridge (Elizabeth Mirzaei, Gulistan Mirzaei, Canada, Afghanistan)

Vinderen af F:ACT Award 2018 er ‘Laila at the Bride’ af Elizabeth Mirzaei og Gulistan Mirzaei, der følger en usædvanlig viljestærk kvindelig aktivist i sin kamp mod den afghanske heroin-mafia i Kabul.

New:Vision Award

Vinder: Wild Relatives (Jumana Manna, Libanon, Norge)

Vinderen af New:Vision Award 2018 er ‘Wild Relatives’ af Jumana Manna, et originalt og politisk sensitivt værk der kortlægger udveksling af økologisk valuta mellem to af verdens kornbanker, der er arkiver for landbrugets mindste grundbetingelse: frøkorn.

Nordic:Dox Award 2018

Vinder: Lykkelænder (Lasse Lau, Danmark, Grønland)

Vinderen af Nordic:Dox Award 2018 er ‘Lykkelænder’ af danske Lasse Lau. Lykkelænder reflekterer - og dokumenterer - forholdet mellem Grønland og Danmark mellem forestillinger og myter.

Next:Wave Award 2018

Vinder: Beautiful Things (Giorgio Ferrero & Federico Biasin, Italien)

Vinderen af Next:Wave Award 2018 er italienske ‘Beautiful Things’ af Giorgio Ferrero & Federico Biasin, en dokumentarisk sci-fi fra den fremtid, vi allerede lever midt i - uden at vide det.

Politikens Publikumspris

Vinder: False Confessions (Katrine Philp, Danmark, Tyskland)

Vinderen af Politikens Publikumspris er ‘False Confessions’ af danske Katrine Philp - en juridisk thriller om en pro bono-idealists arbejde for retfærdighed i et kynisk retssystem.

