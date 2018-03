Fra et flygtningbarn til en haute couture-designer: Tre fine film går helt tæt på deres hovedpersoner

FOR ABONNENTER

I Nairobi i Kenya lever unge Mohammed som statsløs flygtning. I London lever hans unge hustru Fathi og deres lille dreng Yassir. Der er ingen udsigt til, at den lille familie får mulighed for at bo sammen i Storbritannien, selv om det var her, Mohammed voksede op som uledsaget flygtningebarn, efter at hans mor havde sendt ham væk hjemmefra Somalia, da han var 3.