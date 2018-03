Vulkanen gik aldrig i udbrud i 'Liberty' ’Liberty’ var et alt for komprimeret drama, hvor hvert afsnit føltes som en spurt i en ny retning, mens replikkerne forsøgte at overbevise os om, at familien Knudsen faktisk havde det svært.

I 'Liberty's sidste scene sidder Christian i flyet hjem til København og begynder at skrive den roman, som tv-serien bygger på.