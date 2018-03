Cannes-festivalen udelukker Netflix-film: Både Spielberg og filmfestival har set sig sure på streamingtjeneste Netflix bliver udelukket fra den prestigefyldte filmkonkurrence i Cannes. Fremover vil film kun kunne vinde en statuette ved den franske prisuddeling, hvis de på forhånd er garanteret biografpremiere. Og den slags er Netflix ikke glad for.

Det udløste stor debat blandt verdenspressen og den internationale filmelite, da den franske filmfestival i Cannes sidste år besluttede at tage to Netflix-produktioner med i hovedkonkurrence.

Blandt de i alt 19 nominerede havde de to Netflix-producerede film, Noah Baumbachs 'The Meyerowitz Stories' og Bong Joon-hos 'Okja', aldrig haft kommerciel biografpremiere. Netflix leverer nemlig først og fremmest indhold til sin egen platform og ikke til det store lærred.

Cinéma betyder filmkunst

Det karambolerer tilsyneladende med kernen i forståelsen af, hvilke film, der kan gøre sig fortjent til hæder i Cannes. I hvert fald kan cinéma både betyde biograf og filmkunst på fransk, hvilket vidner om, at de to ting er tæt forbundet.

Måske netop derfor har direktøren for Cannes filmfestival, Thierry Fremaux, nu besluttet, at film produceret af streaming-giganten ikke længere kan deltage i konkurrencen om de prestigefyldte statuetter.

»Da vi sidste år valgte to af deres film, troede jeg, at jeg kunne overbevise Netflix om at vise filmene i biografen. Jeg pressede på: De nægtede«, siger han ifølge det internationale nyhedsbureau Reuters.

Grunden til, at Netflix har valgt at gå uden om bred biografdistribution, hænger som nævnt ovenfor især sammen med streaming-tjenestens primære forpligtelse over for sin egen platform.

Derudover vil Netflix heller ikke acceptere den amerikanske regel om, at der skal gå 90 dage fra en given films biografpremiere, før den må vises andre steder. Som f.eks. på Netflix' egen streamingtjeneste.

»Folkene hos Netflix elskede den røde løber og vil gerne vise os flere film. Men de har forstået, at deres forretningsmodel kolliderer med vores«, siger Thierry Fremaux, der altså nu har udelukket alle Netflix-produktioner fra festivalen.

Steven Spielberg har også set sit sur på Netflix

Også ifølge den verdenskendte filminstruktør Steven Spielberg hører Netflix-producerede film da heller ikke til ved de store prisuddelinger for filmkunst. Det fortæller han i et interview med ITV News.

Hør Steven Spielberg forholde sig til Netflix (starter ved 4.25):

Steven Spielberg mener, at Netflix-film har en anden kunstnerisk kvalitet, der i højere grad er produceret til at blive vist på fjernsyn frem for det store lærred, og han foreslår derfor, at Netflix-filmene også udelukkes fra Oscarshowet.

»Jeg synes ikke, at film, der har fået en vis kunstnerisk anerkendelse efter at have været vist i et par biografer i mindre end en uge, kan kvalificere sig til en Academy Award-nominering (Oscarnominering, red.)«, siger Spielberg med henvisning til, at de tidligere nominerede Netflix-film godt nok har være vist i biografen i forbindelse med filmfestivalen i Cannes, men ikke var blevet præsenteret bredt for menige biografgængere.

»Når først du har forpligtet dig til at være et fjernsynsformat, så laver du tv-film. Hvis det er godt, fortjener du en Emmy (prisuddeling for bedste tv-produktioner, red.). Men ikke en Oscar«, lyder det fra Spielberg.