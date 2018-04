Bred amerikansk serie får homoseksuel hovedperson Hovedkarakteren i krimiserien 'Instinct' er homoseksuel, og det er ifølge the Guardian første gang i en amerikansk mainstream TV-serie.

Kan det nu virkelig passe, tænker man først...

Hvad med serier som 'Will & Grace', 'Transparent' eller 'Looking'? Der har vel alle sammen homoseksuelle hovedkarakterer?

Men ingen af disse roste og populære serier kommer imidlertid fra det, som man kan betegne et amerikansk mainstream TV-netværk. Det skriver britiske the Guardian, som har lagt mærke til den nye krimiserie 'Instinct' fra netværket CBS, der har den homoseksuelle detektiv/professor Dylan Reinhardt som hovedkarakter.

Avisen kalder seriens valg af hovedkarakter for »et skridt fremad«. Skribenten bemærker desuden, at serien ikke engang gør særligt meget ud af detektivens seksualitet.

»Dylan Reinhardt (hovedpersonen, red.) er en begavet og snarrådig CIA-ansat, som er blevet en universitetsprofessor, der forsker i unormal opførsel og har udgivet en bestseller bog ved navn 'Freaks' om psykopater, mordere og andre i udkanten af samfundet. Man kunne forestille sig, at Reinhardts egen oplevelser som homoseksuel mand har tilladt ham at sympatisere med hans objekters følelse af isolation, men nogen sådan forklaring bliver aldrig givet«, skriver the Guardian og fortsætter:

»(...) hans seksualitet er for det meste irrelevant og bliver kun synlig i korte, huslige scener med ægtemanden Andy eller i henkastede bemærkninger til Lizzie, den frygtløse betjent som Dylan arbejder sammen med for at løse diverse forfærdelige forbrydelser i New York City«.