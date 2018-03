Stjerneinstruktør Michael Haneke: »Jeg ryger hverken marihuana eller drikker umådeholdent. Det kommer bare til mig«

Han er sådan en, som egentlig gerne måtte bide ad én.

Vrisse lidt.

Blå bog Michael Haneke Østrigsk filminstruktør, f. München, 76 år, søn af tysk far og østrigsk mor, begge teaterfolk. Den første film, han så i biografen, i en alder af 5, var ’Hamlet’ med Laurence Olivier. Studerede psykologi, filosofi og drama i Wien. Tilbage i Tyskland i 1967 arbejdede han i 4 år med at lave fjernsyn, hvorefter han blev manusforfatter og instruktør. Debuterede med spillefilmen ’Det syvende kontinent’ i 1989.

Hvis han ligefrem smed én ud af sin hotelsuite, ville man måske ligefrem prale af det nede på cafeen bagefter.

»Og så sagde jeg også, og så sagde Haneke, hvortil jeg kvikt replicerede, og ved du, hvad der så skete? Skiderikken smed mig fandeme ud!«.

Jeg vil dog nok sætte grænsen ved at blive bagbundet, gennet om bord på en robåd og smidt hjælpeløs ud på dybt vand, som han gør ved sine ulyksalige hovedpersoner i ’Funny Games’. Jeg vil også virkelig nødig befinde mig for enden af Isabelle Hupperts kniv i ’Pianisten’.

Folk bitcher over Michael Haneke. Uh, han er så hård. Uh, han er sådan en alvorsmand.

Og guderne skal vide, at ingen laver film, der snerrer, knurrer og hvisler mere insisterende end netop Haneke, men det par gange, jeg har mødt ham, inklusive sidste år i Cannes, var han en pussycat. Michaels egen pussycat. Lattermild, endog til et punkt, hvor han kaster hovedet tilbage og ler højt ud i rummet.

Da jeg spørger ham, hvordan han gør sig åben for nye ideer, blinker han til mig, fører en imaginær flaske op til munden og drikker en hurtig slurk af den.

»Ej, det er bare for sjov«, siger han så. »Jeg ryger hverken marihuana eller drikker umådeholdent. Det kommer bare til mig«.

Og når det kommer til ham, smider han, hvad han har i hænderne. Han er ellers Hitchcock-typen. Grundlæggende synes han, at filmen er slut, når han har skrevet sit manuskript og sit detaljerede storyboard med tegninger af scener og framings færdig. Alt det følgende filmarbejde er mere sådan proforma, men hvor Hitchcock decideret fandt, at filmoptagelser var en plage, stiller Haneke til det sidste sig selv til rådighed for, hvad der måtte indtræffe, og hvad der i den konkrete situation giver mere mening end det, han selv har skrevet eller tegnet på et stykke papir.

En audiens hos paven

At få et interview med Michael Haneke er lidt som at blive vist ind i Vatikanet for at møde paven. Der hersker en benovet tysthed rundt om Haneke, der igen og igen understreger, at han er sin tids mest kræsne instruktør, og måske den største. Et år, hvor Haneke deltager i hovedkonkurrencen i Cannes, er uvægerligt et ’Haneke-år’.

Han er blevet 76 og ligner på alle måder en patriark, sådan én, man ser for sig sidde og trone for en bordende. Han er høj og mager, håret er gråt, men snart hvidt og sidder glat ind til hovedet. Skægget er hvidt, øjenbrynene mørkegrå. Han kigger nøgternt på verden gennem pragmatiske sygekassebriller.

Hans nye film, som har dansk premiere i dag, hedder ’Happy End’, lige så bidende sarkastisk som den mest rædselsvækkende film i verden, også instrueret af Michael Haneke, ’Funny Games’. Han lavede endda to versioner af ’Funny Games’ ud fra samme manuskript, for heller ikke amerikanerne, der som bekendt har det stramt med undertekster, skulle slippe for det ultimative mareridt.

Selv i de allerværste situationer i livet er der ting, man kan grine ad

»Jovist er titlerne ironiske«, siger han, »men det er titler, der straks faldt mig ind, og så bruger jeg dem. ’71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls’ faldt mig også bare ind«, siger han om sin film fra 1994, den, som i Tyskland blot hed ’Kaos’.

Han griner igen.

I dag er sådan en dag, hvor Haneke ikke kan andet. Til alt held har jeg lige set optagelser, fra da han var på settet under filmatiseringen af hans nyklassiker ’Det hvide bånd’ fra 2009, og dér fik han både råbt, skældt og smældet og snerret igennem. Så det er ikke kun en opfindelse i pressen, den om hans vredladenhed.

Utålmodig med alderen

»Privat bin ich ganz lustig«, siger han. »Privat er jeg ret munter. Jeg søger i alle mine film en munterhed frem midt i alt det forfærdelige, scener, der kan opleves som komiske. Jeg kan dog læse i pressen og høre på folk, der har set dem, at min sans for humor i givet fald er ret besynderlig, for ikke alle synes at kunne forstå den. Men selv i de allerværste situationer i livet er der ting, man kan grine ad, aspekter, der kan ses som humoristiske. De interesserer mig«.

Han understreger dog, at holocaust for ham er undtagelsen. Han hadede filmen ’Livet er smukt’, hvor Roberto Benigni spiller en far i en kz-lejr, der prøver at gøre indespærringen til en fest for sin lille søn.

»Og jeg blev stærkt upopulær i USA, da jeg sagde, at eksperimentet heller ikke lykkedes for Steven Spielberg med ’Schindlers liste’. Holocaust er ubeskriveligt, og der findes ingen gyldig beskrivelse af det«.

Jeg får spurgt ham, om han med alderen er blevet mere tolerant? Det hænder jo.

»Er det normalt?«, spørger han. »Jeg er blevet mere utålmodig«.

Men han ler også.

Da ’Happy End’, Hanekes nye film, fik verdenspremiere, blev han bebrejdet, at den indvandring, der er et af dens temaer, blev behandlet så perifert.

Hvorfor er det denne franske overklassefamilie, præsideret over af den halvdemente Jean-Louis Trintignant og hans datter Isabelle Huppert, der har hovedrollerne midt i en tid, hvor migration i hvert fald i avisernes overskrifter tilsyneladende er det eneste bæredygtige tema?, spurgte kritikerne.

»Det ville være svært for mig«, siger Haneke.

»For Jeg kender ingen migranter og ingen flygtninge. De er lige så fremmede for mig personligt, som de er for den franske familie i ’Happy End’. Jeg er totalt uvidende om dem, hvorimod jeg kender meget til det europæiske borgerskab. Det, jeg ville beskrive, er, hvordan vi er totalt autistiske, som vi forholder os til virkeligheden. Jeg ville finde det frivolt at udtale mig om nogle mennesker, jeg ikke kender, så det er en film om os, om mig. Vi lukker os ude fra virkeligheden, vi står blinde tilbage midt i det hele«.

Vejen er kærlighed!

Midt i det hele ringer hans telefon. Og det burde ikke undre nogen, at ringetonen er en vedholdende kimen som fra en gammeldags fastnettelefon.

»Men der er«, fortsætter han, »en vej ud af vores autisme, og vejen er kærlighed«.

’Vejen er kærlighed’. Vejen er ... hvilken? Det virker så u-Hanekesk at tage k-ordet i brug, at man lige studser.

»Spørgsmålet er selvfølgelig«, siger han og sætter stødet ind, »om vi overhovedet er i stand til at elske«.

Og så kender vi ham igen.

Michael Haneke er borgerskabets store nutidige kronikør. Claude Chabrol var en af de toneangivende i 60’erne og 70’erne sammen med Luis Buñuel, den ene sarkastisk og flashy, den anden satirisk.

Haneke laver skrækfilm, meget ofte om død og lemlæstelse. Ikke som i Hollywood, men med et centraleuropæisk røntgenblik og en upåvirkethed midt i al gruen, som kun gør det mindre uhyggeligt.

I ’71 fragmenter’ sidder en ung mand i en bil, han bliver råbt til af en vred medbilist, stiger ud, låser bilen omhyggeligt, går over gaden og ind i en bank. Uden at fortrække en mine, uden at sigte efter nogen specielt affyrer han sin pistol en halv snes gange. Vi ser ikke effekten af den uforklarlige vold, kun den maskinelle effektivitet, den bliver udøvet med. Og vi hører skrigene. Han forlader banken igen, skrår over gaden, mens han skyder ind i bilerne, der holder tilbage for ham, låser bilen op, sætter sig ind og skyder sig selv. Gætter vi. Vi hører bare lydene.

Velkommen til Herr Hanekes verden! Voldens og borgerskabets nutidige kronikør. Fra ’Bennys video’ i 1992 og frem har han hørt til de mest markante skikkelser i international film. En håndfuld mesterværker er det blevet til, endnu flere, afhængigt af hvem man spørger.