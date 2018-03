5 hjerter: Portræt af Familien Europa er ikke Hanekes bedste, men et eksempel på hans overlegent eksekverede og spiddende filmkunst Det er den gamle Jean-Louis Trintignant og de unge, der gør størst indtryk i Hanekes seneste opus.

FOR ABONNENTER

Michael Hanekes ’Happy End’ er et familieportræt af et hæderkronet dynasti fra Calais. Man behøver næppe være bleg for at se familien Laurent som et aktuelt billede på Familien Europa.