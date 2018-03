’Hotel Europa’ er et billede på en haltende modernitet, hvor gammelt had river og flår i resterne af fremtidsdrømmen Der er blevet skudt en hel del i Sarajevo siden Første Verdenskrig startede, og det er ikke slut endnu.

Danis Tanović fik i 2001 et gevaldigt gennembrud med sin første spillefilm ’No Man’s Land’, der originalt iscenesatte borgerkrigen på Balkan som kammerspil for to mand og en skyttegrav.