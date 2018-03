Konflikt i teori og praksis – tanker om interventionisme i dokumentarfilm

Enhver ved, hvad en dokumentarfilm er – i hvert fald indtil man begynder at diskutere det.

Ingen andre film er nemlig så rige på paradokser og indre modsætninger i både teori og praksis som dem, der i dokumentarismens navn forpligter sig til virkeligheden.

Den dokumentariske strømning har samtidig været den mest vitale tendens på tværs af kunstformer i de seneste 10-15 år. Men måske er det netop dokumentarismens komplekse og kontradiktoriske væsen, der forklarer dens renæssance?

Blå bog Mads B. Mikkelsen Født 1981. Programlægger på CPH:DOX siden 2008. Forfatter til ’Intervention – Konflikt som metode i dokumentarfilm’, der handler om film, hvor der er en eksplicit konflikt mellem filmskaberen og de medvirkende, og hvor filmskaberne aktivt blander sig i deres egne film for bevidst at fremprovokere en (kæde)reaktion. Bogenundersøger interventionismens potentiale gennem et udvalg af film fra 1960’erne og frem af bl.a. Shirley Clarke, Yoko Ono, Norman Mailer, Kazuo Hara, Thomas Harlan, Robert Kramer, Alberto Grifi & Massimo Sarchielli, Mads Brügger, Renzo Martens, Anna Odell og Joshua Oppenheimer. Vis mere

Vi lever i interessante tider, som den gamle forbandelse efter sigende lød, og det ville med en vis ironi give mening, hvis det netop var dens konfliktfulde væsen, der forklarede dokumentarismens fornyede vitalitet og kulturelle comeback.

Den nye dokumentariske bevægelse er nemlig stadig en markant undtagelse fra et sæt af etablerede forestillinger om, hvad dokumentarisme egentlig er – og især hvad den ikke er. Men paradokserne bliver først for alvor synlige, når vanetænkningen konfronteres med sine modsætninger.

Det gør den i den interventionistiske dokumentar. Film, hvor filmskaberen for det første griber aktivt ind i begivenhederne foran kameraet og for det andet lægger sig ud i bevidst konflikt med sine medvirkende for i sidste ende at dokumentere det hele.

Interventionismen er en radikal, grænseoverskridende og kontroversiel praksis, der står i opposition til alle dokumentarismens klassiske, humanistiske idealer om lighed, tolerance, solidaritet og social retfærdighed.

Mange dokumentarister stræber således efter at udglatte eller usynliggøre det magtforhold, som man kan hævde gør sig gældende, når en person filmer en anden. Den blotte tilstedeværelse af et kamera fremmaner en form for social undtagelsestilstand, der påvirker forholdet mellem de involverede på begge sider.

Der er naturligvis alle mulige gode grunde – ansvar, empati – til, at en filmskaber vælger at nedtone sin egen indflydelse på sine medvirkende, for eksempel ved diskret at observere dem fra høflig afstand.

Et greb, der er så udbredt, at det nærmest er blevet identisk med en forestilling om en særlig dokumentarisk etik.

Men der findes samtidig en opposition af konfrontatoriske film, hvor magtforholdet og den potentielle konflikt mellem filmskaber og medvirkende – og indbyrdes mellem de medvirkende selv – tværtimod er en forudsætning for filmen. Der er ikke mange af dem, men de presser sig på for at blive genopdaget og diskuteret.

Den interventionistiske dokumentar bygger kort sagt på en aktiv indgriben i en social situation (og i den offentlige diskurs omkring den), der fremprovokerer et mønster af reaktioner, der kan beskrives som en konflikt om magten mellem de involverede.

Interventionen er en aktiv provokation. Den er simpelthen en årsag til, at noget sættes i gang. Men den er samtidig et indgreb i dokumentarismen selv og blotlægger dens mange paradokser, tabuer og selvmodsigelser.

Warhol, Ono, Mailer

Hvis man ser på dokumentarismens historie gennem interventionismen, danner der sig en interessant linje fra 1960'erne og frem til i dag.

Et af de første eksempler er New York-kunstneren Shirley Clarkes ikoniske film ’Portrait of Jason’ (1967), som er optaget over én lang nat i Clarkes værelse på det myteomspundne Chelsea Hotel.

’Portrait of Jason’ er et langt, højtflyvende interview med den sorte dandy og selvudnævnte homoseksuelle hustler Jason Holliday, som samtidig er den eneste person, vi ser i filmen. Men han er ikke den eneste, vi hører.

Fra deres usynlige position bag kameraet bryder Clarke og to af Jasons gamle bekendte ind i hans talestrøm. Clarkes og særligt hendes gæsters spørgsmål og kommentarer bliver mere og mere nærgående og provokerende, som natten skrider frem, og Jasons coolness langsomt krakelerer i et brutalt spil om kontrollen over situationen.