Schwarzenegger efter hjerteoperation: I'm back Hollywoodstjernen Schwarzenegger er ved godt mod, efter han fik udskiftet en hjerteklap fredag.

Action-filmstjernen og den tidligere guvernør i Californien, Arnold Schwarzenegger, er i stabil tilstand, efter han fredag gennemgik en hjerteoperation.

Det meddeler en talsmand for Schwarzenegger.

»Hans første ord var faktisk 'I'm back' (jeg er tilbage, red.), så han er ved godt mod«, siger talsmanden med henvisning til en berømt replik fra Schwarzenegger-filmen 'Terminator' fra 1984.

Den 70-årige filmstjerne blev fredag indlagt på et hospital i Los Angeles for at få udskiftet en hjerteklap, som han fik indopereret for omkring 20 år siden på grund af en medfødt hjertefejl.

Schwarzenegger, der har spillet med i over et halvt hundrede film, blev en af Hollywoods store stjerner efter at have haft hovedroller i film som 'Terminator' og 'Total Recall'.

I 2003 gik han ind i politik og blev valgt til guvernør i Californien for Det Republikanske Parti. Han sad på posten i to perioder frem til 2011.

På det seneste har han kritiseret præsident Donald Trump på en række punkter, særligt på klimaområdet, hvor Schwarzenegger er betydeligt grønnere end sin partifælle i Det Hvide Hus.

ritzau