Tyndhudet Trump-imitator er blevet 60 år Alec Baldwin har rundet de 60, og i sin karriere som skuespiller har han været vidt omkring. Gennem alle årene har han sagt, hvad han mente, om alt fra manuskripter til kolleger.

En af Alec Baldwins mest kendte roller i en foreløbig 35 år lang, ujævn karriere er en af hans seneste: som ikke udpræget intelligent, men evigt ulykkelig og ekstremt selvoptaget amerikansk præsident med orangehvidt hår i showet ’Saturday Night Live’. Alec Baldwins formidable Trump-karikatur har givet den alsidige skuespiller et større publikum, end nogen anden rolle har gjort, og han har ellers spillet mange, siden han ganske ung debuterede i tv-serien ’The Doctors’ i 1980.

Alec Baldwin har spillet både skidt og kanel. Fra halvsløje tv-serier til store, roste teaterpræstationer på Broadway, herunder i 1992 som Stanley Kowalski i ’A Streetcar Named Desire’ og i 1998 som titelrollen i ’Macbeth’. Fra forglemmelig chef i den fjollede filmkomedie ’Men så kom Polly’ til korrupt pengemand i Woody Allens fine ’Blue Jasmine’ i 2013. Blandt andre af Alec Baldwins gode roller i nyere tid er den som ægtemand til en alzheimerramt hustru (Julianne Moore) i ’Jeg er stadig Alice’ i 2014 og den som eksmanden, der bliver nyforelsket i sin tidligere kone (Meryl Streep) i ’Det’ indviklet’ i 2009.

Da han var en ung, slank, køn mand, så det et øjeblik ud, som om han kunne blive en af sin generations rigtig store stjerner, men det løfte blev aldrig for alvor indfriet. Måske fordi han gennem alle årene har sagt, hvad han mente, om alt fra manuskripter til kolleger og har ry for at være ikke blot klog og charmerende, men også opfarende og meget tyndhudet. I hvert fald er det ikke manglende talent, der har gjort, at Alec Baldwin ofte har været skuespilleren, der først fik tilbud om roller, når andre havde sagt nej til dem. Heller ikke når han selv skal sige det.

I 1990 var han med til at løfte den første actionfilm om CIA-agenten Jack Ryan, ’Jagten på Røde Oktober’, til et højt niveau. Da rollen som Jack Ryan skulle besættes til seriens efterfølgende film, ’Patrioternes spil’, faldt valget på Harrison Ford i stedet for Alec Baldwin. Til Baldwins udtalte utilfredshed. I sine erindringer i bogen ’Nevertheless’ fra 2017 omtaler han Harrison Ford i upæne vendinger, og i et interview sidste år sagde han følgende til en journalist fra The Times:

»Jeg kender mennesker, som har haft fantastiske karrierer som filmskuespillere og har medvirket i nogle af de største film i verden, men deres skuespil er ikke nødvendigvis boblerne i champagnen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Deres film tjener mange penge, men jeg synes ikke, der er nogen sammenligning mellem mit og deres talent. De er som en vandpistol i sammenligning med et maskingevær«.

Selv har Baldwin omtalt Tina Feys Emmy-belønnede tv-serie ’30 Rock’ som en af de bedste arbejdsoplevelser, han har haft. Rollen som Jack Donaghy i den serie gav ham en solid indtægt i årevis, så han kunne være med til forsørge sin og ekshustruen Kim Basingers datter. Siden 2012 har han været gift med yogalæreren Hilaria Baldwin, med hvem han har en lille børneflok.