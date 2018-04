Dengang var det fjern fremtid: 50 år efter premieren er Kubricks rumrejse-epos stadig en milepæl i filmhistorien Filminstruktøren Stanley Kubricks science fiction-film ’Rumrejsen år 2001’ var på mange måder en milepæl i filmhistorien. Nu er den udstillet på det tyske filmmuseum i Frankfurt am Main frem til 23. september.

Der var rigeligt at spekulere over. Og ikke så lidt at lade sig imponere af.

Alene den måde, stewardessen i fartøjet fra Jorden og op til rumstationen i kredsløb om Månen med klæbende fodsåler bevægede sig ned gennem kabinen på og kunne dreje og fortsætte på loftet. Selve rumstationen, der – til de muntre toner af Johann Strauss’ den yngres vals ’An der schönen, blauen Donau’ – roterede om sin akse som en gigantisk piruette i slowmotion. Og så selvfølgelig HAL, en computer, som viste sig at have sin egen dødsensfarlige vilje.

Filminstruktøren Stanley Kubricks science fiction-film ’Rumrejsen år 2001’ var på mange måder en milepæl i filmhistorien og ikke mindst i den måde, vi på film forestiller os vores fremtid på. I filmen planter en sort rektangulær monolit anbragt af en højere udviklet livsform med et signal ideen til at bruge redskaber blandt vores forfædre aberne. Senere advarer samme slags monolit gravet ned på Månen sine opfindere om, at mennesket nu er på vej ud i rummet. Og en tredje monolit ud for Jupiter viser sig, da vi kommer snusende, at være en slags port til fjerne steder i universet.

En port, astronauten David Bowman styrter igennem i en regn af farver, former og lys som den, der udvalgt blandt alle mennesker skal udvikle sig til det højere væsen: Stjernebarnet

Andre vil utvivlsomt have andre udlægninger af filmen, som kan være svær at rumme i et almindeligt let opgraderet abekranium. Og dem kan de nu lege med, mens de bevæger sig rundt på det tyske filmmuseum i Frankfurt am Main, som frem til 23. september markerer filmens 50-års jubilæum med en udstilling af en lang række modeller og effekter fra filmens tilblivelse udlånt af Stanley Kubrick-arkivet på University of the Arts i London.