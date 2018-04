Trump-vælgere puster liv i 90'er-serie: Den hvide, republikanske arbejderklasse elsker 'Roseanne', der nu slår seer-rekorder Det republikanske USA elsker komedien om arbejderfamilien Conner. Lige nu trækker den nye sæson af den gamle serie millioner af seere til skærmen.

Tirsdag aften stimlede millioner af amerikanere sammen om deres stuealter og tænder for ABC. Mere præcist er det 18,4 millioner af slagsen, der slår røven i sofaen, når 'Roseanne' ruller over skærmen.

Det skriver Variety.

'Roseanne' kørte over de amerikanske tv-skærme fra 1988 til 1997, men tirsdag 27. marts kunne amerikanerne igen følge komedien om arbejderfamilien Conner, da serien blev relanceret med nye afsnit.

Det er høje seertal i dag. Især i en tid, hvor seerne bevæger sig fra flow-tv til streaming, og seertallene først bliver rigtigt høje, når der er Super Bowl på skærmen.

Men den gamle 90'er-serie har knækket koden. Den appelerer nemlig til de vælgere, der støtter Donald Trump.

Trump ringede og ønskede tillykke

Seriens hovedperson, Roseanne Conner, støtter den amerikanske præsident, og kombinationen af en republikansk arbejderkvinde og komedie har fået de republikanske vælgere til at tænde for deres tv.

Faktisk er succesen så overvældende, at Donald Trump personligt ringede til Roseanne Barr, der spiller hovedrollen og producerer serien, da seertallene tikkede ind. Det skriver New York Times.

Amerikanerne vil have noget at grine af

Tv-stationerne har ellers kæmpet med at knække koden for, hvordan de når Trump-vælgerne, siden han blev valgt som præsident i 2016. Efter mange års satsen på drama ser svaret nu ud til at være komedie.

Amerikanerne vil have et godt grin, og så er det egentlig ligegyldigt, om serien er gammel eller ny. Således klarer den nye sæson af 'Will & Grace' sig også godt. Den kom sidste år tilbage på skærmene efter 12 års pause. Og sidste år havde CBS premiere på serien 'Young Sheldon', der er en spin-off af 'The Big Bang Theory', der har kørt siden 2007.

De store amerikanske tv-stationer satser nu på, at vejen til seernes opmærksom går gennem lattermusklen. Således er ABC i gang med at udvikle ti nye komedieserier, CBS udvikler otte, NBC syv og Fox seks.