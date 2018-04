Spielberg har med sin enorme rutine skabt endnu en vellavet og velspillet film, der kun får lidt for meget Meryl Streep stråler i solid film om et afgørende kapitel i nyere amerikansk (presse)historie.

En amerikansk præsident, der ser stort på loven, bruger bøllemetoder over for den frie presse og ikke forsømmer en lejlighed til nidkært at hævne sig på sine fjender.