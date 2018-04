BBC indrømmer fuskeri med scener i 'Human Planet'-dokumentar Stamme-medlemmer flyttede ind i trætop-hus for filmholds skyld, viser det sig nu.

Da BBC i 2011 viste et afsnit af serien 'Human Planet', hvor medlemmer af Korowai-stammen på Papua Ny Guinea flyttede ind i et hus højt oppe i træerne, var flytningen iscenesat af folkene bag programmet.

Det er nu kommet frem i forbindelse med produktionen til en ny dokumentar om samme stamme.

Under optagelserne af den nye serie fortalte en af stammefolkene BBC-dokumentaristerne, at huset i træerne »blev bygget for de fremmede filmskaberes skyld«. Det skriver The Guardian.

Afsløringen har fået den britiske public service-udbyder til at beklage.

»BBC er blevet klar over et brud på vores redaktionelle standarder i en episode af 'Human Planet'«, hedder det i en pressemeddelelse.

»BBC har fundet ud af, at portrætteringen af stammen, der flytter ind i træhuset, ikke er i overensstemmelse med virkeligheden«.

Ikke første gang

Allerede i 2015 blev 'Human Planet' anklaget for at omgås sandheden rigeligt lemfældigt.

Dengang blev det afsløret, hvordan filmfolkene havde brugt en halvtam ulv, da det ikke var lykkedes dem at finde en vild, og i et program om dyrelivet i den venezuelanske jungle brugte BBC et optagelse af en edderkop, som var optaget i et filmstudie.

»Siden programmet blev sendt tilbage i 2011 har vi sat vores ansatte langt bedre ind i vores redaktionelle retningslinjer, standarder og værdier«, forklarer BBC i pressemeddelelsen.