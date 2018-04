Henrik Palle: 'Danmark har talent' mangler regulært, ja sgu, X-faktor

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Når nu det fuldtonende lament over tabet af hele nationens samlende public service-underholdningsprogram, det internationale købekoncept ’X Factor’, er klinget af, kan man undre sig over, hvorfor ingen har sagt, at så kan vi jo bare allesammen slå over på TV 2 og se ’Danmark har talent’ om lørdagen.

Selv om Jarl Friis-Mikkelsen er både magister og fremragende på skærmen, så er han ikke Thomas Blachman.

Konceptuelt er der kun ringe forskel – man har bare udvidet talentkonkurrencen til også at omfatte dans og alskens andre kunstner – og de medvirkende er både pæne og fra forskellige egne af landet, og dommerne er såmænd også helt fine: Ikke mindst er Peter Frödins ødsle optimisme en fornøjelse.

Og det handler jo om folk med store drømme og en vis mængde talent, der gerne vil være noget ved musikken.

Det er bare ikke det samme. For selv om Jarl Friis-Mikkelsen er både magister og fremragende på skærmen, så er han ikke Thomas Blachman. Han besidder ikke samme selvhævderiske tyrkertro på, at hans ord burde være mejslet i sten, og han stiller sig ikke an som prædikant i kunstens kirke, hvor musikken har status af kilden til højere indsigt.

Det er ej heller tilfældet med den musikalske dommer Thomas Buttenschøn, trods en hårpragt så imponerende som domkirken i Köln. Han er jordnær og professionel i sine bedømmelser, men aldrig henført revsende, salvelsesfuldt imponeret eller dommedagsagtigt tordnende. Og Cecilie Lassen er ingen Sanne Salomonsen, selv om hendes øjenmakeup er ganske fiks, sådan lidt à la Daryl Hannahs i sci-fi-klassikeren ’Blade Runner’.

Og det er heller ikke, fordi det er sådan helt plat folkeligt med indslagene. Ingen har pruttet ’Det er et yndigt land’ eller lavet parodier på Kai Løvrings Eskild fra Svendborg, og man savner faktisk lidt et godt gammeldags cigarkassejonglørnummer, som vor mor lavede dem med stuvede ærter og gulerødder.

Til gengæld er der visse af de fremførte sange, man har en erindring om at have hørt før. Eksempelvis lejrskoleklassikeren ’House of the Risting Sun’, der på fornemste vis og i en kulisse à la sydstatsstripbule blev givet til bedste af en dygtig ung kvinde.

Årsagen til den manglende højstatus er, at ’Danmark har talent’ ikke i samme grad som ’X Factor’ er kurateret i mindste detalje. Der er ikke samme grad af dommerinvolvering og showbizfaglighed i måden, der er sat i scene på, og derfor mangler det regulært, ja sgu, X-faktor.

Til gengæld har det så Y-faktor. Og det er jo også noget. Så til næste sæson har TV 2 flere kromosomer at spille på.