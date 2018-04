Dårlig timing: Mette Bock burde have holdt sig langt væk fra Signe Moldes quiz

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Denne gang skriver Bo Tao Michaëlis om 'Quizzen med Signe Molde'.

Signe Molde har frugtbart skruet ned for det tuttenuttede ungpigeagtige, givet sin apparition som fiffig ræv et mere lumsk ulvesmil med bid og vid og gjort sin falske enfoldighed farligere. Kort sagt, Signe og hendes quiz har taget et dybere spadestik ned i satirens mose.

Jeg gider ikke kende typen på en politiker via vedkommendes hjem og to reklamefolk

Metaforen med spadestik og dybde er jo en af vort sprogs mest slidte klicheer. I den grad genbrugt på skærmen den sidste tid, hvor kulturminister Mette Bock i fjernsynet har optrådt på slap licens med sit ideologiske mere end logiske opgør med hele tre medier, DR, TV 2 og Radio24syv. Med en retorik stedt et sted mellem ugebladets horoskopprosa og tryllekunstner-hokuspokus, peppet op med anekdoter af folklore og egen hjemstavn.

Nu var hun samtidig med sit korstog inviteret som deltager til at quizze om aktuelle ytringer og udsagn. Hun skulle have sagt nej. For det første ville hendes nej tak være tegn på både strategisk, selverkendende og stateligt mådehold. For det andet fordi det kun kunne blive pinligt i sin proces. Endelig er der min egen holdning til politikeres optræden i fjernsynet. Det skal de generelt kun i forbindelse med deres position som politikere i relation til deres virke i offentligheden. Jeg gider ikke kende typen på en politiker via vedkommendes hjem og to reklamefolk. Endsige se et folketingsmedlem svinge sig i en foxtrot som fredagsunderholdning. Men er dette program netop relevant, fordi politik er væggen for satirens squashbolde? Ja og nej. Slet ikke denne gang.

Han forholdt sig da også som en mellemting mellem en buddhistmunk, som har set verden begynde, og en agurk syltet i den forkerte eddike

En minister skulle kvikke sig på en kollegas udsagn. Her Esben Lunde Larsens forsikringer om, at stoffer i grundvandet ikke er farlige, selvom de er grænseoverskridende og fagkundskaben bekymret. Intention og idé er morsomme med Signe som en ferm ankerkvinde. Men kulturministeren skulle gentagne gange finde en grimasse, som kunne passe, en vits med spids samt et grin, som giver igen. Hun valgte mere uafladeligt at afbryde og kommentere. Jeg forstår hendes situation, og skadefryd er ikke min dyd. Thi i sidste ende kan hun ikke udlevere en medminister for åben skærm eller tage afstand fra noget forseglet i enighed.

Værre blev det, da lillebror udenrigsminister stod for skud. Hvad skulle storesøster gøre? Undervejs langede hun malplaceret ud efter medquizzeren, fabelagtige Mikael Bertelsen, og ville på skrømt fyre hans radiokanal. Han forholdt sig da også som en mellemting mellem en buddhistmunk, som har set verden begynde, og en agurk syltet i den forkerte eddike.